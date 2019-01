Registre des armes à feu - Le gouvernement se range aux appels de l'opposition et confirme l'entrée en vigueur du registre





QUÉBEC, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a confirmé ce matin l'entrée en vigueur du registre des armes à feu le 29 janvier prochain, tel que prévu par la Loi sur l'immatriculation des armes à feu. Elle a par ailleurs annoncé l'intention du gouvernement de présenter des assouplissements réglementaires et législatifs au registre.

Une fois le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale, nous entendons l'étudier avec rigueur, afin notamment de s'assurer que les modifications qui seront proposées n'iront pas à l'encontre des principaux objectifs soutenus par le registre.

Rappelons que la mise sur pied d'un registre des armes à feu est une réalisation du précédent gouvernement libéral et vise une plus grande protection du public et de nos forces policières par un contrôle accru des armes au Québec.

«Je suis heureuse de constater que le gouvernement a entendu nos appels répétés à assurer l'application, à partir du 29 janvier, de la Loi sur l'immatriculation des armes à feu. Le registre que nous avons mis en place est essentiel pour assurer la sécurité des corps policiers et de la population. »

Christine St-Pierre, députée de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

