Une université britannique réceptionne des logements étudiants modulaires construits par CIMC MBS





SHENZHEN, Chine, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le constructeur de bâtiments modulaires CIMC Modular Building Systems Holding Co Ltd (CIMC MBS) a annoncé la mise en service officielle le mois dernier de six nouveaux blocs de logements étudiants composés de modules conteneurisés à l'Université de Newcastle. La résidence universitaire, qui porte le nom de Park View Student Village, est considérée comme la plus grande du pays.

Constituant une alternative au modèle de construction traditionnel qui respecte l'environnement et permet de gagner du temps, la construction modulaire fournie par des entreprises chinoises est de plus en plus utilisée. Cette méthode de construction consiste en un modèle de bâtiments préfabriqués. Au lieu d'effectuer tous les travaux sur site, ce procédé permet de réaliser plus de 90 % d'un projet de construction en usine, réduisant ainsi sa durée et les déchets de plus de 50 %.

Selon la société basée à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le projet comprend 789 modules, pour une superficie totale de 37 000 mètres carrés. La structure accueille 1 261 chambres standard, 9 chambres pour les personnes handicapées et 162 cuisines. Avec un investissement de 75 millions de livres sterling (97 millions de dollars), il s'agit du projet d'investissement le plus important de l'université.

« Le projet aurait pris au moins trois ans si nous avions opté pour l'utilisation de techniques traditionnelles. Or en recourant aux services modulaires fournis par CIMC MBS, la société de construction a passé au total 110 semaines sur le site, ce qui représente une réduction considérable de la durée de la construction », a déclaré le responsable et entrepreneur général du projet chez Galliford Try, Paul Milburn.

Le projet britannique fait suite à un autre projet réalisé aux États-Unis il y a plusieurs mois, dans lequel la société avait livré un logement modulaire pour étudiants à l'Université de Californie, à Berkeley.

Selon un rapport de la société d'études de marché MarketsandMarkets, le marché de la construction modulaire s'élevait à 106,2 milliards de dollars en 2017 et devrait atteindre 157,2 milliards de dollars d'ici 2023, ce qui représenterait une croissance annuelle moyenne de 6,9 % sur la période en question. En termes de valeur, la région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2017, la Chine représentant une part importante selon le rapport.

« L'accès à un logement de haute qualité est un élément essentiel de la vie étudiante, mais aussi un facteur déterminant dans la réussite des étudiants », a déclaré le vice-recteur et président de l'université, Chris Day « Je suis ravi d'affirmer que nos étudiants accordent systématiquement une très bonne note à la qualité de leur logement, et je suis convaincu que notre réputation ne peut que s'améliorer avec l'ajout de la résidence Park View Student Village à notre patrimoine », ajoute-t-il.

Le directeur général de CIMC MBS, Victor Zhu, a affirmé que les bâtiments modulaires avaient suscité de nombreux éloges, non seulement en raison de leur efficacité économique et de leur confort, mais également de leur durabilité. Des modules supplémentaires peuvent être ajoutés à l'architecture actuelle pour répondre à la demande croissante de logements pour étudiants.

