Le gouvernement du Canada appuie une réintégration saine à Abbotsford





ABBOTSFORD, BC, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des Canadiens et à offrir des possibilités aux personnes dans le besoin. Aujourd'hui, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, Jati Sidhu, député de Mission--Matsqui--Fraser Canyon, a annoncé un financement fédéral de 1,23 million de dollars à la M2W2 Association - Restorative Christian Ministries pour aider les délinquants nouvellement libérés à faire la transition de la prison à la vie dans leur collectivité.

Le projet de réinsertion sociale No One Leaves Alone (NOLA) aidera les délinquants qui n'ont pas accès à un système de soutien à réintégrer la société grâce à diverses stratégies, comme trouver un logement convenable et un emploi stable, obtenir de l'aide professionnelle pour les dépendances ou les maladies mentales et avoir accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Le fait d'offrir aux délinquants un cercle sain et cohérent de soutien les aidera à réintégrer la société en toute sécurité et sans commettre de crime.

Le projet, qui a commencé ses travaux en 2018, et qui est appuyé par des bénévoles, devrait aider de 35 à 40 hommes et femmes qui vivront dans la région de la vallée du Fraser après leur libération.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fermement résolu à mettre en oeuvre des politiques fondées sur des données probantes qui ont fait leurs preuves pour prévenir la criminalité et la victimisation et assurer la sécurité de nos collectivités et de nos citoyens. Nous savons que les programmes communautaires comme le projet de réinsertion sociale NOLA réduisent la criminalité et montrent que les collectivités sont mieux protégées au moyen d'un système plus réceptif qui permet de réhabiliter efficacement les délinquants et de les réintégrer en toute sécurité. »

- Jati Sidhu, député de Mission--Matsqui--Fraser Canyon

« No One Leaves Alone (NOLA) est un projet de réinsertion sociale, financé en partie par Sécurité publique Canada, qui offre un soutien intensif aux personnes qui ont été libérées de prison, mais qui font face à des obstacles importants comme des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, d'incapacité ou de troubles d'apprentissage, de soutien adéquat et de relations familiales saines, ou qui ont d'importants antécédents de traumatisme. Un cercle de bénévoles formés et le gestionnaire de cas travaillent avec la personne pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois, contribuant ainsi à faire en sorte qu'elle puisse réintégrer la collectivité de façon positive. »

- Raymond Robyn, directeur général, M2W2 Association - Restorative Christian Ministries

Faits en bref

Ce projet a été financé dans le cadre du Fonds d'action en prévention du crime (FAPC), qui appuie des projets fondés sur des données probantes qui explorent des façons de réduire au minimum les facteurs de risque connus associés à la criminalité chez les groupes vulnérables de la population.

Du 1 er avril 2018 au 31 mars 2019, le gouvernement du Canada appuie 59 projets du FAPC à l'échelle du Canada .

avril 2018 au 31 mars 2019, le gouvernement du appuie 59 projets du FAPC à l'échelle du . Jusqu'à 35,4 millions de dollars ont été engagés en 2018-2019 pour appuyer le FAPC dans la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de prévention du crime.

Ce projet est une adaptation du modèle des Cercles de soutien et de responsabilité, un programme communautaire canadien reconnu à l'échelle internationale pour son efficacité à réduire les taux de récidive et à prévenir la victimisation.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 15:05 et diffusé par :