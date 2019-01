Pénurie de main-d'oeuvre : n'oublions pas les jeunes du Québec!





BROSSARD, QC, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et ses membres ont pris connaissance des éléments entourant la Grande corvée dévoilée jeudi dernier par monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidaritié sociale.

Réunis en rencontre, les membres du RCJEQ souhaitent réaffirmer leur volonté de soutenir tous les jeunes dans l'atteinte de leur plein potentiel. Les changements démographiques ainsi que la vigueur du marché du travail au Québec nécessitent la mobilisation de toutes les forces vives de tous les milieux du Québec. Il convient de rappeler que d'ici 2023, les jeunes combleront plus de 54% des besoins en main-d'oeuvre. Ils sont la force vive du Québec.

Pour atteindre cet ambitieux objectif, il est nécessaire de travailler, notamment avec les carrefours jeunesse-emploi (CJE), afin de lutter significativement contre le taux de chômage chez les jeunes. En décembre 2018, celui-ci s'élevait encore à 10,6% soit 5,1 points de plus que celui de la population active. Cet écart, récurrent et en régulière augmentation, est très préoccupant pour notre jeunesse. Le gouvernement du Québec ne doit pas passer à côté de cette opportunité incroyable que représente l'accroissement de la place des jeunes dans la société.

Les CJE seraient dès maintenant aptes à soutenir les jeunes dans leur insertion durable en emploi et à accompagner les entreprises dans leurs démarches de recherche et d'intégration durable de la main-d'oeuvre. Cependant, les contraintes purement administratives liées au mode actuel de financement ne permettent pas aux CJE de s'adapter rapidement à cette réalité.

''Les CJE, ce sont plus de 100 organisations présentes sur tout le territoire québécois et près de 1500 intervenants jeunesse disponibles qui pourraient mettre l'épaule à la roue pour assurer la pleine participation de tous les jeunes au marché du travail du Québec.'', souligne monsieur Serge Duclos, président du RCJEQ.

Le RCJEQ a déposé son mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires du. Gouvernement du Québec. Celui-ci reprend de façon détaillée et documentée les grandes positions que le RCJEQ et ses membres ont mises de l'avant auprès des chefs des partis politiques lors de la dernière campagne électorale provinciale. Dans ce mémoire, le RCJEQ formule la volonté de coconstruire une nouvelle formule de financement pour les CJE afin de corriger les iniquités et de retrouver leur agilité et leur flexibilité d'intervention auprès des jeunes et des collectivités. Le Québec n'a pas les moyens d'exclure quiconque du marché du travail.

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d'autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance scolaire, dans leur cheminement vers l'emploi ou dans le développement de projets d'entrepreneuriat, de volontariat et de bénévolat. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

