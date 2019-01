Invitation aux citoyens - Dévoilement de la feuille de route 2019 des élu-es de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et bilan de l'année 2018





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, accompagné de M. Éric Alan Caldwell, conseiller du district Hochelaga et responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique au comité exécutif, de Mme Karine Boivin Roy, conseillère de ville du district Louis-Riel, de Mme Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de ville du district Maisonneuve-Longue-Pointe et responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et de l'Espace pour la vie au comité exécutif, et de Mme Suzie Miron, conseillère de ville du district Tétreaultville et associée aux infrastructures au comité exécutif, invite les citoyens et les représentants des médias au dévoilement de la Feuille de route 2019 des élu-es de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les élu-es feront un bilan des actions posées par l'arrondissement pour mener à terme les douze engagements contenus dans la Feuille de route 2018 et feront connaître leurs nouvelles priorités pour l'année 2019.

Le maire d'arrondissement prononcera d'abord une allocution pour présenter le bilan de 2018. Une courte période de questions des citoyens suivra. Ensuite, le maire présentera la Feuille de route 2019 et les citoyens seront invités à discuter de façon informelle avec les élu-es autour de quelques bouchées.

Date : Le mercredi 30 janvier 2019 Heure : Ouverture des portes 17h30. Début de la présentation 18h00. Lieu : Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est.

