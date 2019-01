Les jeunes entreprises innovantes du Québec sont invitées à participer au Défi propulsion DEC





Le gouvernement du Canada accordera jusqu'à 500 000 $ à des jeunes entreprises innovantes du Québec

MONTREAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'audace et l'ingéniosité des jeunes entrepreneurs innovants sont essentielles pour propulser le Québec dans l'économie de demain.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada lance aujourd'hui une nouvelle initiative pour les aider à concrétiser leurs projets d'affaires : le Défi propulsion DEC. Ce concours permettra aux jeunes entrepreneurs dynamiques de saisir les occasions offertes par des conditions économiques et technologiques en constante évolution.

En lançant aujourd'hui le Défi, le ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount, l'honorable Marc Garneau, invite les jeunes de partout au Québec ayant la fibre entrepreneuriale et qui oeuvrent dans les secteurs de pointe à soumettre, du 8 février au 1er avril 2019, leur plan d'affaires à Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

En mai 2019, 20 entreprises finalistes seront invitées à présenter les projets les plus prometteurs à un jury d'experts. Les 10 meilleurs projets se verront remettre un prix de 50 000 $ pour concrétiser leur projet d'affaires.

Les détails du Défi sont disponibles au canada.ca/defi-propulsion-dec.

Citations

« Le talent, particulièrement le talent entrepreneurial, est une importante ressource. Nous voulons favoriser l'émergence de nouvelles entreprises en investissant directement dans le développement des talents et des habiletés des Québécoises et des Québécois. Par cette initiative, notre gouvernement permettra à des jeunes de tous les coins du Québec de lancer leur entreprise et de concrétiser leur projet. »

L'honorable Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount et ministre des Transports

« Des initiatives comme le Défi propulsion DEC stimulent les entreprises innovantes à concrétiser leurs projets. En se dotant de la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec, le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour stimuler l'innovation et la croissance pour tous. Il s'agit d'un engagement ferme pour contribuer au développement d'une culture d'innovation et, à terme, à la création de plus d'emplois de qualité pour les Québécois. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Le Défi propulsion DEC est une initiative qui découle de la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec. Pilotée par DEC, avec la participation d'autres ministères fédéraux, la Stratégie cible quatre priorités et quatorze pistes d'intervention pour favoriser l'adoption et le développement de pratiques innovatrices et assurer la croissance pour tous et pour toutes les régions du Québec.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

