Un trou dans le porte-monnaie électronique : les applications de paiement mobile confrontées à d'importants défis en termes d'engagement et de fidélisation des utilisateurs, comme le révèle le rapport d'analyse comparative de CleverTap

Avec une perte de clientèle moyenne de 77 pour cent, une valeur immédiate et une expérience client supérieure deviennent des différenciateurs concurrentiels critiques

SAN FRANCISCO, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme d'engagement marketing mobile et d'analyse CleverTap a publié aujourd'hui son tout dernier rapport Industry Benchmarks for Mobile Payment Apps report (Analyse comparative du secteur des applications de paiement mobile). Basés sur l'analyse de plusieurs milliards de points de données agrégées à partir de plus de 583 millions d'utilisateurs uniques, sur plus de 700 millions d'appareils, les résultats révèlent un paysage hautement concurrentiel, au sein duquel les éditeurs d'applications peinent à mobiliser les utilisateurs dans le cadre de l'aventure client débutant par l'intégration des utilisateurs.

La comparaison entre ces résultats par rapport à de précédentes entrées dans les rapports les plus récents de la société concernant les applications de médias et de divertissement OTT (over-the-top) et les applications de voyage fournit une démonstration claire des plus grands défis auxquels sont aujourd'hui confrontés les fournisseurs d'applications de paiement mobile. Parmi les principales conclusions du rapport :

Le taux de fidélisation moyen pour les utilisateurs d'applications de paiement mobile s'élève à seulement 8 % après 4 semaines (contre OTT : 20 % , voyage : 48,3 %)

, voyage : %) Le délai moyen d'enregistrement pour les applications de paiement mobile s'élève à une heure complète (contre OTT : 8 minutes, voyage : 18 minutes)

En moyenne, 35 % des nouveaux utilisateurs s'engagent avec des applications de paiement mobile au cours du premier mois, cet engagement nécessitant en moyenne 12 jours (contre OTT : 26 % en 72 heures, voyage : 80 % en 44 minutes)

Outre des renseignements liés au comportement des utilisateurs au cours du cycle de vie des applications, concernant notamment les transitions d'une phase à une autre, le rapport formule également des recommandations sur les indicateurs les plus révélateurs de la santé de l'expérience utilisateur à chaque stade du cycle de vie.

« À l'heure où le marché des applications de paiement à l'international poursuit sa croissance, les éditeurs d'applications rencontrent des difficultés considérables lorsqu'il s'agit de capter - et de conserver - leur part », a déclaré Almitra Karnik, directrice mondiale marketing chez CleverTap. « Nous restons concentrés sur la nécessité d'aider nos clients à comprendre les indicateurs qui leur permettront d'optimiser la performance de leurs applications, ainsi que de créer des expériences utilisateur fluides sur tous les points de contact. Notre rapport d'analyse comparative du secteur des applications de paiement mobile fournit des 'CleverTips' (astuces utiles), qui consistent en recommandations spécifiques visant à favoriser l'engagement des clients à chaque stade, afin d'accroître l'engagement, la fidélisation et les revenus liés aux applications. »

Le rapport Industry Benchmarks for Mobile Payment Apps est disponible ici .

