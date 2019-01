Le gouvernement du Canada annonce qu'il réaffectera les fonds prévus pour le projet de sentier des Glaciers dans le parc national Jasper





CALGARY, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à restaurer nos parcs nationaux. Les parcs nationaux du Canada jouent un rôle essentiel en contribuant à façonner notre identité nationale, en protégeant la faune et notre patrimoine naturel et en luttant contre le changement climatique.

Après une consultation initiale avec des groupes d'intervenants, des partenaires autochtones et des membres du public, l'Agence Parcs Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle n'ira pas de l'avant avec le projet de sentier des Glaciers dans le parc national Jasper. Parcs Canada remercie tous ceux qui ont participé au processus de consultation.

Le budget de 2016 prévoyait l'allocation de fonds à Parcs Canada pour l'amélioration de biens touristiques et routiers, notamment 65,9 millions de dollars pour un nouveau sentier de vélo et de randonnée dans le parc national Jasper. Parcs Canada se retire du projet du sentier des Glaciers et les fonds initialement prévus pour le projet seront réaffectés à d'autres priorités de l'Agence. L'Agence Parcs Canada s'est engagée à maintenir l'intégrité écologique de ses parcs et lieux historiques nationaux. La rétroaction préliminaire issue du processus de consultation fait mention de préoccupations concernant les répercussions environnementales possibles et les coûts élevés associés au projet. Pour ces raisons, le gouvernement du Canada a décidé de réaffecter les fonds à des domaines prioritaires au sein de Parcs Canada.

Les détails de la réaffectation des fonds prévus pour l'aménagement du sentier des Glaciers seront annoncés sous peu.

« Le gouvernement du Canada contribue à préserver nos parcs nationaux pour les générations à venir. Nous continuerons d'être à l'écoute des Canadiens et Canadiennes et de travailler avec eux pour protéger notre patrimoine naturel partout au pays. »

L'honorable Catherine McKenna,

ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Occupant une superficie de plus de 11 000 kilomètres carrés, le parc national Jasper est le plus grand des Rocheuses canadiennes. On y trouve une faune abondante et près de 1 000 kilomètres de sentiers.

est le plus grand des Rocheuses canadiennes. On y trouve une faune abondante et près de 1 000 kilomètres de sentiers. Établi en 1907, le parc national Jasper accueille plus de deux millions de visiteurs chaque année.

accueille plus de deux millions de visiteurs chaque année. Trente-et-un projets d'investissement dans les infrastructures fédérales sont soit récemment complétés ou en cours au parc national Jasper , y compris le projet de reconstruction d'environ 34 millions de dollars en cours au terrain de camping de Whistler.

, y compris le projet de reconstruction d'environ 34 millions de dollars en cours au terrain de camping de Whistler. Les parcs nationaux Jasper , Banff , Kootenay et Yoho, ainsi que trois parcs provinciaux, font partie des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes désignés patrimoine mondial de l'UNESCO.

