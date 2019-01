Le gouvernement du Canada offre de l'aide à une communauté vulnérable à Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à venir en aide aux plus vulnérables et à mettre des ressources à la disposition des personnes dans le besoin. Aujourd'hui, Mme Sherry Romanado, députée de la circonscription de Longueuil - Charles-Lemoyne, a annoncé le versement par le gouvernement fédéral d'un montant de 852 102 dollars à la ville de Longueuil afin que celle-ci puisse offrir des services essentiels aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui cherchent à sortir du commerce du sexe.

Le projet Équipe intégrée d'intervention et de soutien aux victimes aux prises dans le milieu de la prostitution aidera les victimes à surmonter les obstacles les empêchant d'abandonner le commerce du sexe, et ce, avec l'appui d'une équipe composée d'une ressource professionnelle et d'un agent de police. L'équipe aidera à identifier les victimes et à assurer leur reprise en main au moyen d'une programmation régulière et de services de consultation offerts dans un environnement axé sur le respect. Par ailleurs, l'équipe intégrée mettra au point des stratégies visant à encourager les membres de la communauté du commerce du sexe à signaler les cas de violence.

Le projet, dont les travaux ont débuté en 2018, devrait atteindre au cours d'une période de cinq ans jusqu'à 375 femmes et hommes à risque âgés de plus de 17 ans dans la collectivité de Longueuil.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à aider les gens les plus vulnérables et à outiller les membres de la collectivité qui sont les mieux placés pour leur venir en aide. Ce financement aide à lever les obstacles associés à l'abandon du commerce du sexe en faisant appel à des activités de sensibilisation et en offrant des services d'encadrement, de consultation psychologique, d'éducation, de développement des compétences et d'employabilité. Je suis convaincue que ce programme permettra de faire une différence significative et positive dans la collectivité de Longueuil. »

- Sherry Romanado, députée, Longueuil - Charles-LeMoyne

« En tant que ville d'importance, Longueuil doit faire face à des défis complexes. C'est en unissant les efforts et l'expertise de tous les intervenants que nous mettrons en place des actions concertées qui permettront d'aider et de soutenir les victimes d'exploitation sexuelle. La création de l'équipe intégrée d'intervention et de soutien aux victimes aux prises dans le milieu de la prostitution à Longueuil est une approche novatrice et viendra bonifier les services déployés dans notre agglomération. Je remercie le gouvernement pour son appui et sa confiance ainsi que tous les partenaires impliqués dans ce projet. Ensemble, agissons pour faire une différence. »

- Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Quelques faits

Ce projet a été financé dans le cadre du Fonds d'action en prévention du crime (FAPC). Le Fonds appuie les projets innovateurs visant à explorer des façons de répondre aux facteurs connus de risque et de protection liés à la délinquance chez les enfants et les adolescents à risque et les délinquants à risque élevé dans les collectivités.

avril 2018 au 31 mars 2019, le gouvernement du appuie 59 projets du FAPC répartis sur l'ensemble du territoire canadien. Un montant de jusqu'à 35,4 millions de dollars a été engagé au cours de l'exercice 2018-2019 pour appuyer le FAPC dans l'exécution de programmes de prévention de la criminalité et leur évaluation.

