La commission scolaire English-Montréal fait l'objet d'une vérification concernant son processus de gestion contractuelle





QUÉBEC, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, par la voix du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, entame une vérification concernant le processus de gestion contractuelle de la commission scolaire English-Montréal.

Ces vérifications se font en vertu de l'article 27.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics, qui permet au président du Conseil du trésor de vérifier si l'adjudication et l'attribution des contrats, par une commission scolaire, respectent les règles établies.

Cette vérification s'effectuera en concertation avec l'enquête annoncée la semaine dernière par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, portant sur l'administration et la gouvernance de la commission scolaire English-Montréal.

Citation :

« Le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter une gestion rigoureuse en toutes choses. Il veut faire preuve de transparence et d'honnêteté et, au nom de la population qu'il sert, s'assurer de son intégrité administrative. En conséquence, il se doit de déployer les efforts et les ressources nécessaires pour remédier à tout écart et de redresser ainsi les situations particulières. Nos priorités en matière de gestion sont, en plus de l'intégrité, l'impartialité et l'équité. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 14:00 et diffusé par :