Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation pour soutenir les grandes cultures du Canada





ST-ISIDORE, ON, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le secteur des cultures contribue largement à l'économie canadienne. Il représente 25 milliards de dollars en recettes agricoles et 21 milliards de dollars en exportations, et il procure des milliers d'emplois aux quatre coins du pays, tout en élargissant les débouchés pour les produits sûrs et de grande qualité du secteur.

Aujourd'hui, Francis Drouin, député de Glengarry Prescott Russell, se trouvait à la ferme avicole Chicken Little Farm à St-Isidore, où il a réitéré l'appui du gouvernement du Canada au secteur en rappelant l'investissement effectué dans la grappe de recherche axée sur le soja. Lawrence MacAulay, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, avait fait l'annonce de cet investissement le 15 janvier 2019 lors de la conférence annuelle CropSphere tenue à Saskatoon, en Saskatchewan.

Le député Francis Drouin a souligné que le gouvernement du Canada avait accepté d'accorder jusqu'à 5,4 millions de dollars à l'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada dans le cadre du Programme Agri science du Partenariat canadien pour l'agriculture (Grappes). Cet investissement dans la recherche, auquel s'ajoutent 3 millions de dollars supplémentaires offerts par l'industrie, contribuera à accroître la résilience et la productivité des cultures de soja et à élargir l'étendue géographique des terres de culture, en plus de profiter à l'environnement.

Le député Drouin a aussi annoncé un investissement supplémentaire de 4,1 millions de dollars sur cinq ans accordé à l'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada (ARCCC), financé dans le cadre du Programme Agri science (Projets). Cet autre investissement appuie deux projets nationaux, l'un portant sur l'avoine et l'autre, sur le maïs.

Le projet sur l'avoine permettra de mettre au point de nouvelles variétés d'avoine, d'intensifier les efforts d'amélioration génétique et de recommander de nouvelles pratiques agronomiques en vue d'améliorer la productivité, la stabilité du rendement, l'uniformité et la qualité.

Le projet sur le maïs vise à mettre au point un germoplasme résistant mieux aux maladies et adapté aux régions de culture froides. Le projet portera aussi sur les nouvelles stratégies axées sur l'azote qui aideront à accroître la productivité et la performance environnementale des agriculteurs de l'ensemble du pays.

« Notre gouvernement s'est fixé comme objectif de porter à 75 milliards de dollars les exportations agroalimentaires d'ici 2025. Pour atteindre ce résultat, il est essentiel d'appuyer la croissance du secteur des grandes cultures en réalisant des investissements dans la recherche de pointe. Nous sommes fiers de nous associer à l'industrie pour nous assurer que la recherche se penche sur les questions complexes et débouche sur de nouveaux outils qui aideront les producteurs à soutenir durablement la concurrence et à répondre à la demande croissante de leurs produits au Canada et ailleurs, au cours des années à venir. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'innovation dans le secteur agricole canadien a contribué à faire de notre pays un chef de file dans la production de produits sûrs et de grande qualité. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour souligner ces investissements qui amélioreront la durabilité du secteur des grandes cultures, en plus de générer des retombées économiques et de fournir de bonnes possibilités d'emploi en Ontario et dans l'ensemble du Canada. »

- Francis Drouin, député de Glengarry Prescott Russell

« La demande alimentaire continue d'augmenter en conséquence de l'accroissement démographique mondial. L'ARCCC se réjouit de l'investissement réalisé par le gouvernement du Canada dans d'importants domaines de recherche en agriculture et dans l'industrie alimentaire. Les fonds accordés à la grappe du soja, au projet sur l'avoine et au projet sur le maïs permettront aux producteurs canadiens d'obtenir des variétés de soja et d'avoine de grande qualité encore plus résilientes et productives, ainsi que du nouveau maïs autofécondé. Ils donneront aussi les moyens d'améliorer les pratiques exemplaires en matière de culture agricole durable, de façon à ce que nos aliments et aliments pour animaux à base de céréales demeurent sains et de qualité, et à augmenter les rendements pour répondre à la demande mondiale. »

- Salah Zoghlami, président, Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada

En 2016, la valeur à la ferme du soja, de l'avoine et du maïs canadiens a atteint 5,39 milliards de dollars, et les ventes réalisées en Ontario se sont élevées à plus de 900 millions de dollars.

se sont élevées à plus de 900 millions de dollars. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation. Au moyen du programme Agri science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation axées sur les priorités de l'industrie en matière de recherche.

L'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada (ARCCC) est un organisme à but non lucratif créé en 2010 en vue de faire progresser le potentiel génétique des cultures commerciales au Canada , en particulier l'orge, le maïs, l'avoine, le soja et le blé. L'ARCCC est le fruit d'une collaboration nationale réunissant les organisations provinciales de producteurs et les partenaires de l'industrie suivants : Atlantic Grains Council, les Producteurs de grains du Québec, Grain Farmers of Ontario , Manitoba Corn Growers Association, Manitoba Pulse & Soybean Growers, Saskatchewan Pulse Growers, Prairie Oat Growers Association, SeCan et FP Genetics.

