Montréal conclut une nouvelle entente de gestion avec BIXI





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce la conclusion d'une nouvelle entente de gestion pour les 10 prochaines années avec BIXI Montréal pour le système de vélo en libre-service. Avec ce soutien renouvelé, BIXI entend poursuivre ses activités au cours des prochaines années tout en améliorant son offre de services, à partir d'un modèle d'affaires mieux adapté au contexte montréalais, où les modes de transport actif deviennent plus populaires que jamais.

« Depuis 10 ans, BIXI Montréal fracasse année après année des records d'achalandage. Cela témoigne bien de l'engouement des citoyens et des citoyennes pour ce mode de transport vert et actif! À ce titre, la Ville est heureuse de conclure une nouvelle entente de gestion avec BIXI Montréal. D'une durée de 10 ans, elle permettra à l'OBNL de poursuivre son développement au cours des prochaines années en plus d'offrir un service fiable, efficace et prévisible », a expliqué M. Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal.

Rappelons que dès la saison 2019, cinq nouveaux arrondissements (Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard) auront accès au service et 1000 nouveaux vélos s'ajouteront à la flotte.

« Le vélo en libre-service s'est imposé comme un rouage important de la mobilité à Montréal. En rejoignant de nouveaux arrondissements, on répond aux attentes de Montréalaises et Montréalais qui souhaitent eux aussi utiliser ce service. L'entente de 10 ans permet à BIXI Montréal de disposer de la latitude nécessaire pour réaliser ces projets d'expansion et de s'assurer de bien analyser les besoins du marché, afin de proposer un plan de déploiement qui réponde aux besoins de la clientèle actuelle et future », a commenté Mme Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs.

L'année 2018 a marqué la dixième saison du système de vélo en libre-service BIXI avec un nouveau record de plus de 5,3 millions de déplacements enregistrés. Il s'agit d'une hausse de 11,3 % par rapport à la saison 2017. Depuis son lancement à Montréal il y a dix ans, 1,3 million d'utilisateurs du BIXI ont effectué plus de 38 millions de déplacements, ce qui se traduit par quelque 110 millions de kilomètres parcourus à vélo.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 13:46 et diffusé par :