Trou dans le portefeuille électronique : les applications de paiement mobile sont confrontées à d'importants défis pour attirer et fidéliser les utilisateurs, selon le rapport d'évaluation comparative de CleverTap





Alors que le taux de désabonnement moyen se chiffre à 77%, la valeur immédiate et l'expérience client des plus positives se révèlent des différenciateurs concurrentiels critiques

SAN FRANCISCO, 23 janvier 2019 /CNW/ - CleverTap, plateforme d'analyse et d'engagement marketing mobile, a publié aujourd'hui son nouveau rapport intitulé « Industry Benchmarks for Mobile Payment Apps » ( analyses comparatives de l'industrie des applications de paiement mobile). Étayé par une analyse de milliards de points de données agrégées provenant de plus de 583 millions d'utilisateurs uniques répartis sur plus de 700 millions d'appareils, le rapport, au regard des résultats, dépeint un environnement hautement compétitif dans lequel les éditeurs d'applications ont du mal à faire progresser les utilisateurs, une fois embarqués, dans le parcours-client.

La comparaison de ces résultats aux rubriques et mentions précédentes dans les rapports les plus récents de la société concernant les « over-the-top (OTT) media & entertainment apps » (applications multimédia et divertissement) et les « travel apps » (applications de voyage), service par contournement (OTT), met clairement en évidence les grands défis auxquels sont confrontés les fournisseurs d'applications de paiement mobile. Voici, entre autres, les conclusions clés du rapport :

Le taux de rétention moyen des utilisateurs d'applications de paiement mobile n'est que de 8% après 4 semaines (contre 20% pour les applications OTT et 48,3 % pour celles de voyage)

et % pour celles de voyage) La durée moyenne d'inscription des applications de paiement mobile est de 1 heure (contre 8 minutes pour OTT et 18 minutes pour voyage)

En moyenne, 35% des nouveaux utilisateurs d'applications de paiement mobile s'en servent au cours du premier mois, soit 12 jours en moyenne (contre 26%, en 72 heures, pour OTT et 80%, en 44 minutes, pour voyage)

Outre les éclairages sur le comportement des utilisateurs le cycle de vie durant de l'application, y compris les transitions d'une étape à l'autre, le rapport offre également des conseils sur les paramètres qui indiquent le mieux l'intégrité (santé) de l'expérience utilisateur à chaque étape du cycle de vie.

Almitra Karnik, directeur mondial du marketing chez CleverTap, a commenté : « Alors que le marché des applications de paiement mondiales poursuit sa croissance, les éditeurs d'applications font face à d'immenses défis lorsqu'ils tentent de gagner -- et de conserver -- leur part du marché. Notre objectif, hier comme aujourd'hui, est d'aider nos clients à comprendre les mesures essentielles qui leur permettront d'optimiser la performance de leur application et de créer, à tous les points de contact, une expérience utilisateur transparente. Notre rapport d'évaluation comparative des applications de paiement mobile fournit des 'conseils CleverTips', étayés par des données, mais qui sont en fait des lignes directrices spécifiques pour aider à cultiver la relation client, à chaque étape, afin d'accroître l'engagement application, la fidélisation des utilisateurs et le revenu qui en découle. »

Pour accéder au rapport (Industry Benchmarks for Mobile Payment Apps), veuillez cliquer ici .

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques grand public à fidéliser les consommateurs, leurs clients, durablement, à vie. De grande envergure, la solution marketing mobile CleverTap rassemble sur une plateforme centralisée les données d'utilisateurs provenant de canaux en ligne et hors ligne. Chaque jour, des milliers de marques, profitant des modèles d'apprentissage machine de CleverTap, sont à même d'élaborer des stratégies d'engagement client différenciées qui aident les responsables-marketing à stimuler la croissance omnicanal. Plus important encore, CleverTap vous permet de bâtir de précieuses relations avec vos clients en leur offrant des expériences remarquables nées d'éclairages exploitables acquis en temps réel.

Déjà, à l'échelle mondiale, plus de 8 000 applications et sites Web, tels que Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow et DealsPlus, font confiance à CleverTap pour cultiver des expériences qui font accroître la valeur utilisateur nette à vie. Pour découvrir comment les entreprises de toute taille cultivent des relations clients plus enrichissantes, consultez notre customers page .

CleverTap est appuyée par des sociétés de capital-risque de premier ordre, dont notamment Accel et Sequoia, et exerce ses activités à San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bangalore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter .

Personne-ressource

Ketan Pandit

Relationniste, CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

SOURCE CleverTap

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 13:42 et diffusé par :