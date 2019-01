Le gouvernement du Canada félicite la communauté des Algonquins de Barriere Lake pour la réalisation de divers projets d'infrastructure





RAPID LAKE, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, QC, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Le Canada est déterminé à travailler en collaboration avec les communautés des Premières Nations pour investir dans la construction et l'amélioration des infrastructures dans les réserves afin d'appuyer le bien-être de ses résidants.

Aujourd'hui, Daniel Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, et Casey Ratt, chef des Algonquins de Barriere Lake, ont annoncé conjointement le financement de deux importants projets d'infrastructure dans la communauté.

Dès ce printemps, les résidants de Barriere Lake bénéficieront d'une toute nouvelle station de pompage des eaux usées, ainsi que d'une résidence permettant de loger les enseignants de l'école primaire Kitiganik provenant de l'extérieur de la communauté.

Le gouvernement du Canada a consacré plus de 1,1 million de dollars à la réalisation de ces projets, auquel s'est ajoutée une somme de 300 000 $ de la part du conseil de bande des Algonquins de Barriere Lake. Ces investissements permettront à la communauté de bénéficier de nouvelles installations fiables et sécuritaires, en plus de faciliter le recrutement et la rétention du personnel enseignant.

Citations

« Je me réjouis de l'annonce de ces deux projets dont les retombées positives pourront bientôt se ressentir dans l'ensemble de la communauté. Améliorer l'infrastructure dans les communautés des Premières Nations est une priorité pour notre gouvernement et nous sommes très fiers de collaborer avec les Algonquins de Barriere Lake afin de mettre en oeuvre des solutions durables et adaptées à leurs besoins. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Je suis très heureux de savoir que les résidants de Barriere Lake pourront bientôt profiter d'infrastructures modernes et fiables qui contribueront à l'amélioration du bien-être de la Première Nation. Je salue également les efforts déployés par la communauté qui a déjà entamé les travaux de construction. »

Daniel Vandal

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones



« L'annonce de bonnes nouvelles concernant des investissements réalisés dans des projets d'infrastructure majeurs dans la communauté de Rapid Lake est très important pour les électeurs et électrices du Pontiac, qu'ils soient Autochtones ou non. Il s'agit d'une avancée importante en vue d'améliorer les relations entre la Couronne et les Algonquins de Barriere Lake. »

William Amos

Député de Pontiac



« Nous sommes enchantés par les investissements réalisés pour la construction de la nouvelle station de pompage et la résidence des enseignants. En même temps, nous sommes aussi impatients de poursuivre notre travail avec le Canada pour faciliter le développement communautaire dont la communauté a vraiment besoin. »

Casey Ratt

Chef des Algonquins de Barriere Lake

Faits en bref

La communauté des Algonquins de Barriere Lake, qui compte environ 590 résidants, est située à 134 kilomètres au nord de Maniwaki , sur la rive du réservoir Cabonga.

, sur la rive du réservoir Cabonga. Services aux Autochtones Canada a octroyé une somme de 615 000 $ pour le remplacement de la station de pompage des eaux usées et une somme de 530 000 $ pour la construction de la nouvelle résidence de professeurs de l'école primaire Kitiganik. Le conseil de bande des Algonquins de Barriere Lake a, pour sa part, investi la somme de 300 000 $ pour ce dernier projet.

