Le système de communication pour détenus de GTL a été déployé pour les services pénitentiaires de l'état de New South Wales en Australie

RESTON, Virginie, 23 janvier 2019 /CNW/ - GTL , un chef de file de l'innovation technologique en milieu carcéral tant pour les détenus que pour l'administration pénitentiaire, a annoncé aujourd'hui que son système de téléphonie pour détenus a été déployé en Australie pour permettre une communication meilleure et plus fréquente entre les détenus et leurs proches.

La Nouvelle-Galles du Sud est l'État le plus peuplé d'Australie et représente 33 % du produit national brut (PNB) du pays. Après un processus de sélection rigoureux et l'évaluation de sept fournisseurs, l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud ( Corrective Services New South Wales , CSNSW) a engagé Telstra, qui avec Ericom et GTL, a déployé le nouveau système de téléphonie pour détenus dans les 39 prisons de l'État. Peter Severin, commissaire de la CSNSW a loué le succès de cette première phase de la stratégie numérique en milieu pénitentiaire.

Grace à l'expertise et l'expérience combinées des entreprises, la CSNSW se rapproche de son objectif de numériser ses systèmes. Telstra comprend les besoins du secteur en tant que premier fournisseur de services de communication du pays; Ericom offre l'intégration de systèmes et GTL propose sa plateforme technologique modulable qui offre une disponibilité prouvée de 99,99 %.

« Le modèle collaboratif de GTL a fait ses preuves et il a été utilisé pour travailler avec Telstra et Ericom afin d'étendre sa présence en Australie, » a expliqué Gad Tobaly, président de GTL International. « Nous envisageons la collaboration avec nos partenaires et nos clients d'une manière qui bénéficie à toutes les parties - administrations pénitentiaires, détenus, familles et proches. En tant que chef de file de l'innovation, GTL est enchanté de contribuer à la transformation numérique de CSNSW. L'implémentation du système de téléphonie en est une première phase ».

« C'est un plaisir de travailler avec un partenaire offrant une telle valeur ajoutée comme GTL, » a déclaré Kyle Page, directeur général d'Ericom. « La collaboration entre Telstra, Ericom et GTL a très bien répondu aux intérêts de la CSNSW. Elle continue à se développer et se renforcer alors que nous procédons aux phases suivantes du projet CSNSW ainsi qu'à d'autres initiatives avec des agences correctionnelles dans toute la région de l'Australasie. »

GTL s'engage à contribuer avec son expérience, son expertise et son innovation. Pour en savoir plus sur les offres technologiques de GTL, appelez GTL aujourd'hui.

