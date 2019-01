Approbation du retrait progressif du REEE Impression par le conseil d'administration de La Première financière du savoir inc. et de La Première fondation du savoir





MISSISSAUGA, ON, le 23 janv. 2019 /CNW/ - La Première financière du savoir inc. annonce ce jour l'approbation et la mise en oeuvre d'un processus d'interruption des ventes et de l'inscription de clients dans le Régime Impression. Le Régime Impression a été lancé en 2003 par Fondation éducationnelle Héritage (la «?Fondation?») et était distribué par La Première financière du savoir inc. («?La Première financière?du savoir ») en qualité de successeur, après fusion, de Fonds d'éducation Héritage inc.

Le Régime Impression est un régime individuel d'épargne-études dont l'inscription ne fait pas l'objet de frais prélevés à l'acquisition, mais qui impose des frais de souscription reportés aux clients qui le quittent dans les six premières années. La décision de cesser progressivement les ventes du Régime Impression a été approuvée lors de l'assemblée du Conseil d'administration du mois de décembre 2018, et est le premier pas vers l'objectif général de retirer progressivement et complètement ce régime.

«?Le Régime Impression a été conçu pour donner aux consommateurs la possibilité de choisir un REEE individuel?», a déclaré George Hopkinson, président et chef de la direction de La Première financière du savoir inc. «?Bien que les REEE individuels soient un excellent choix pour les consommateurs, le Régime Impression n'a pas atteint les objectifs de croissance prévus. Nous croyons que le retrait progressif du régime est dans le meilleur intérêt des clients?». Nous avons proposé à chaque client d'effectuer un transfert vers le Régime Familial pour un seul étudiant qui présente la même flexibilité que le Régime Impression en termes de cotisations et de retraits et qui offre des fonctions supplémentaires uniques, notamment un service à la clientèle amélioré et un plus grand potentiel de rendements plus élevés en raison de sa gamme d'investissements plus vaste.

Le Régime Impression était administré par la Fondation éducationnelle Héritage qui est chargée de la coordination des fonctions fournies par le dépositaire, le fiduciaire et les conseillers en placement. Cette administration a été confiée à La Première financière du savoir inc. («?La Première financière du savoir?»), qui a également été nommée pour offrir aux souscripteurs une inscription au régime. Le Régime Familial pour un seul étudiant est un REEE dont La Première fondation du savoir est le promoteur.

À propos de La Première financière du savoir

Depuis plus de 50 ans, les familles canadiennes s'appuient sur l'épargne-études offerte par La Première financière du savoir. Depuis 1965, les paiements issus des régimes ont atteint 6,6 milliards de dollars et La Première fondation du savoir a bonifié de plus de 50 millions de dollars les Paiements d'aide aux études versés aux étudiants. La société gère aujourd'hui 6,4 milliards de dollars d'actif pour plus de 500?000 REEE.

La Première financière du savoir inc. est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, et le gestionnaire des fonds de placement, l'administrateur et le distributeur des régimes enregistrés d'épargne-études. La Première fondation du savoir est une société sans but lucratif et sans capital action. La fondation est par conséquent en mesure de réinvestir ses revenus nets excédentaires dans des initiatives qui favorisent la réussite des étudiants.

