Placements Mackenzie offre aux Canadiens un plus grand accès au marché mondial grâce au Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie





TORONTO, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie annonce le lancement du Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie, un nouveau fonds axé sur la croissance conçu de façon à offrir une plus grande diversification géographique et un potentiel de rendement amélioré.

« Une diversification de portefeuille efficace peut contribuer à accroître le patrimoine, à gérer le risque et à lutter contre la volatilité du marché, » a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « En investissant dans une combinaison d'actions et d'obligations, un fonds équilibré peut contribuer à créer une expérience de placement plus régulière en évitant l'exposition aux extrêmes du marché. »

Le Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie offre un portefeuille d'actions mondiales à la fois bien diversifié et concentré, lequel est complété par un portefeuille tactique de titres à revenu fixe visant la stabilité et les rendements excédentaires.

Le fonds est géré activement par l'équipe primée Bluewater de Mackenzie et par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie. L'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie établira la stratégie de répartition tactique de l'actif de haut niveau du fonds. Ensemble, les équipes auront recours à une approche de placement axée sur la croissance, gérée de façon prudente.

Pour de plus amples renseignements à propos de ce fonds et des autres fonds équilibrés Mackenzie, veuillez visiter

https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/balanced-funds

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 129,5 milliards de dollars au 31 décembre 2018, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 149,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

