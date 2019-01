Un mariage parfait de tradition et de conception contemporaine





Voici l'hôtel Nobu de Varsovie

NEW YORK, 23 janvier 2019 /CNW/ - Nobu Hospitality, une marque de mode de vie mondiale et luxueuse fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, est heureuse d'annoncer son expansion internationale soutenue à Varsovie, en Pologne.

Cherchant à compter 20 établissements sur la planète d'ici 2020, les hôtels Nobu sont devenus synonymes de service passionné, de design distinctif et de luxe sans prétention. Reflétant ces valeurs fondamentales au sein de la culture locale, l'hôtel Nobu de Varsovie se trouvera au coeur de la ville historique. Offrant 120 chambres, de grands espaces réservés aux réunions et aux événements, un centre de conditionnement physique et un restaurant Nobu emblématique, l'établissement sera un amalgame intégré d'hôtel luxueux et d'espace vital énergisé.

La première propriété hôtelière polonaise de Nobu ouvrira ses portes lors du premier semestre de la prochaine année, et elle sera située dans un nouvel édifice érigé sur la rue Wilcza. Conçue par Medusa Group, le cabinet d'architectes polonais, elle englobera aussi l'hôtel Rialto existant. L'actualisation de la conception sera le fruit d'un effort de collaboration entre Medusa Group et Studio PCH, établi en Californie. Le nouveau bâtiment introduira à Varsovie un design architectural transformateur résultant de sa fusion avec l'édifice d'origine du Rialto.

Varsovie est le centre culturel de la Pologne et aussi l'une des villes les plus effervescentes du pays. Avec une communauté d'affaires en plein essor, Varsovie est le 7e plus grand marché émergent de la planète et continue de se profiler comme une destination de loisir dynamique.

Trevor Horwell, chef de la direction des hôtels Nobu, déclare : « Alors que nous entamons 2019, il s'agit de notre plus récent hôtel en Europe et du début d'un partenariat futur excitant. Nous sommes véritablement fiers d'annoncer l'ajout du bâtiment hôtelier Nobu de Varsovie à notre famille grandissante d'hôtels et de restaurants Nobu. Il porte notre portefeuille hôtelier à 17 établissements, lequel constitue le fondement de notre stratégie visant à développer notre propre créneau tout en demeurant fidèles à notre marque et loyaux envers la clientèle de Nobu. »

Karolina Kaim, présidente de Tacit Investment, affirme : « Nobu est une marque mondiale qui émerge du lot grâce à la passion de ses fondateurs, à son service exceptionnel et à son excellente cuisine. En conjuguant le tout avec l'ouverture et l'énergie propres aux Polonais, nous allons créer un endroit unique et enlevant qui saura conquérir le coeur des visiteurs. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir à notre clientèle les mets les plus célèbres du chef Nobu Matsuhisa, qui sont servis dans les restaurants Nobu du monde entier et qui sont, depuis des années, largement reconnus comme étant le summum de la qualité lorsqu'il est question de cuisine asiatique. »

