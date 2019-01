INFINITI annonce l'embauche à temps plein du vainqueur canadien de l'INFINITI Engineering Academy 2017, et le début de la période d'inscription pour 2019





MISSISSAUGA, Ontario, 23 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- INFINITI a annoncé aujourd'hui qu'après avoir terminé son stage d'un an chez INFINITI et Renault F1MD, Matthew Crossan, vainqueur canadien de l'INFINITI Engineering Academy 2017, a accepté un poste permanent d'ingénieur Simulation Développement au sein de l'écurie Renault F1MD Team. Matthew sera en charge du développement d'outils de simulation dans le groupe performance véhicule. L'ingénieur de 25 ans a officiellement débuté son nouvel emploi en décembre dernier à Enstone, en Angleterre.



Matthew Crossan a entamé ses études postsecondaires en 2011 à l'Université Western de London, en Ontario; c'est sa passion pour les sports motorisés qui l'a amené à se spécialiser en génie mécanique et en génie des matériaux. Son nouveau poste à l'écurie Renault F1MD Team lui confère de plus amples responsabilités et le rapproche un peu plus de son ambition de devenir ingénieur de course.

« Avant que l'équipe se rende sur une piste de Formule 1MC, nous faisons une simulation des configurations à utiliser pour la course, explique M. Crossan. Mon rôle consiste à mettre au point et à améliorer les logiciels de simulation qui permettront d'optimiser la performance de la voiture. C'est ainsi que peuvent émerger de nouvelles idées que l'on peut développer ensuite ».

En juin 2017, M. Crossan avait été choisi parmi des milliers de Canadiens qui ont présenté leur candidature en ligne sur le site academy.infiniti.com . et l'a emporté face à neuf autres finalistes. Au mois d'octobre suivant, il commençait son stage d'un an chez INFINITI et Renault F1MD, dans l'espoir d'obtenir un emploi par la suite.

« Nous sommes ravis de voir Matthew Crossan réaliser son rêve. C'est exactement ce qu'INFINITI espérait faire en créant l'INFINITI Engineering Academy : amorcer la carrière de jeunes ingénieurs talentueux en leur offrant un stage d'un an dans un environnement à la fine pointe des technologies automobiles et de sports mécaniques, souligne Adam Paterson, directeur général d'INFINITI Canada. L'embauche permanente de Matthew attise notre fierté nationale ? le Canada devient de plus en plus présent sur la scène mondiale du sport automobile grâce à l'INFINITI Engineering Academy. »

Neuf mois après le début de son stage, M. Crossan a commencé à discuter régulièrement avec l'équipe de sa carrière et de débouchés possibles. Dans une réunion en août, Renault F1MD lui a fait une offre, qu'il a acceptée immédiatement, sans aucune hésitation.

« J'ai toujours rêvé de travailler comme ingénieur dans une équipe de sports mécaniques, conclut Crossan. Je suis si heureux d'avoir eu cette occasion grâce à INFINITI et à ce programme incroyable qui permet aux jeunes ingénieurs comme moi de vivre leur rêve. »

Début des inscriptions pour l'INFINITI Engineering Academy 2019

INFINITI a également annoncé aujourd'hui le lancement et le début de la période de recrutement de l'INFINITI Engineering Academy 2019. Présenté pour une quatrième année consécutive au Canada (sixième édition tous pays confondus), ce programme permettra à un étudiant ingénieur canadien de talent de travailler avec INFINITI Motor Company et l'écurie Renault F1MD, en compagnie de six autres gagnants provenant chacun d'une région différente.

Pour en savoir plus sur l'INFINITI Engineering Academy ou soumettre votre candidature pour l'édition Canadienne 2019, rendez-vous sur academy.infiniti.com . Vous avez jusqu'au 4 Mai 2019.

À propos de Matthew Crossan

Matthew Crossan, âgé de 25 ans et originaire de London, en Ontario, est le gagnant canadien de l'INFINITI Engineering Academy 2017. En juin de la même année, il faisait partie des dix personnes sélectionnées parmi des milliers de candidats au Canada pour participer à la finale. M. Crossan a été déclaré vainqueur, et en octobre 2017, il a commencé son stage d'un an chez INFINITI et Renault F1MD dans l'espoir de décrocher un poste à temps plein.

La première moitié de son stage s'est déroulée chez Renault F1MD au Royaume-Uni, dans le groupe de performance véhicule. M. Crossan avait comme responsabilité d'optimiser la Formule 1MC 2018 de l'écurie et de trouver la meilleure configuration pour chaque piste. Il devait également analyser les données recueillies par la voiture de course et formuler des recommandations pour l'atteinte des objectifs établis par l'équipe.

« Il y a un centre de contrôle de mission à l'usine, où nous écoutons les échanges entre le pilote et les ingénieurs. Nous avons pu analyser les données reçues en temps réel pour ensuite améliorer la performance de la voiture entre chaque session pendant les fins de semaine de course », raconte M. Crossan.

Les six mois suivants, M. Crossan a travaillé au centre technique européen d'INFINITI, dans le service de suspension du groupe conduite et tenue de route. Là-bas, il a participé à l'amélioration du confort de conduite notamment sur les irrégularités de route comme les dos d'âne et les nids de poule en optimisant la rigidité des ressorts avant et arrière. Il a eu l'occasion d'utiliser la plateforme à quatre pots vibrants pour voir directement les différentes vibrations exercées sur le véhicule, ce qui l'a aidé à comprendre comment améliorer le confort des passagers.

À propos de l'INFINITI Engineering Academy

L'INFINITI Engineering Academy, c'est l'occasion pour INFINITI de dénicher les meilleurs jeunes ingénieurs au monde et de leur offrir un stage unique de 12 mois dans les sphères de l'automobile et de la Formule 1MC. Au Canada, ce programme existe depuis 2016.

L'académie propose un débouché de carrière inestimable et inégalable à des étudiants : la chance d'apprendre via des vétérans du métier et de jouer un rôle actif au sein du partenariat technique entre INFINITI et l'écurie Renault F1MD.

Ce concours unique en son genre pour trouver le meilleur aspirant ingénieur donne au gagnant l'occasion de réaliser un stage unique au cours duquel il travaillera avec des leaders mondiaux en ingénierie sur les technologies de pointe de l'industrie automobile et des sports motorisés.

Tremplin de la carrière des gagnants précédents, l'INFINITI Engineering Academy est l'initiative de recrutement professionnel par excellence en Formule 1MC. L'un de ses piliers clés se veut l'exploration d'occasions de convergence et de partage de technologies entre les véhicules routiers INFINITI et les voitures de course de Renault F1MD. Grâce à ce grand transfert des connaissances et aux possibilités élargies de collaboration qu'apporte l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, l'académie offre un éventail d'expériences et d'occasions sans pareilles aux gagnants.

