Le gouvernement du Canada investit plus de 30 000 dollars dans des projets artistiques et patrimoniaux à Prince George





Le financement du gouvernement du Canada appuiera des festivals et des organismes voués aux arts de la scène

PRINCE GEORGE, BC, le 23 janv. 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant plus de 30 000 dollars à l'appui de festivals et d'une série de concerts à Prince George. M. Anandasangaree a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le gouvernement du Canada accorde un soutien à trois organismes de Prince George :

La Prince George Folkfest Society reçoit 15 000 dollars du Fonds du Canada pour la présentation des arts afin d'organiser Coldsnap, l'un des plus grands festivals de musique en hiver au Canada. Coldsnap propose une gamme de spectacles de musique populaire, folklorique et du monde. Festival réellement inclusif et accessible, Coldsnap offre une entrée gratuite aux membres des groupes à faible revenu.

La Theatre North West Society reçoit 10 000 dollars par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour la présentation des arts afin d'offrir une série de pièces de théâtre novatrices et expérimentales au Theatre North West. La série comprend notamment 20 représentations pour un jeune public.

Le Cercle des Canadiens-Français de Prince George reçoit 5 900 dollars du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, montant qui lui permettra d'organiser le 34e FRANCOFUN. Ce festival d'hiver fait la promotion d'artistes, d'artisans et d'interprètes du patrimoine de la scène locale.

En investissant dans des festivals et des séries de spectacles, ces programmes permettent aux Canadiens de découvrir et d'apprécier les artistes dans leur communauté, en plus d'encourager la diversité et l'inclusion.

Citations

« Les arts et la culture rassemblent les gens, célèbrent la diversité et contribuent à notre qualité de vie. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'appuyer la Prince George Folkfest Society, la Theatre North West Society et le Cercle des Canadiens-Français de Prince George. Par leurs efforts et les services qu'ils offrent, ces organismes enrichissent la vie des habitants de la région. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En cette période de l'année où les festivals artistiques et les spectacles ne sont pas aussi fréquents que durant l'été, il est important de trouver des moyens de rejoindre le public. C'est avec plaisir que j'annonce aujourd'hui ce soutien aux festivals et aux groupes qui répandra un peu de chaleur et de bonne humeur à Prince George durant les mois les plus froids de l'année. Nous nous engageons à faire en sorte que les projets artistiques et culturels continuent d'animer la région tout au long de l'année. »

- M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme)

« Grâce à l'aide du Fonds du Canada pour la présentation des arts, nous pouvons inviter des musiciens de grand calibre, venus des quatre coins du pays et du monde, dans le Nord de la Colombie-Britannique. Ainsi, ils peuvent élargir leur public, tandis que les habitants des communautés plus petites et éloignées de la région peuvent assister à des prestations de calibre mondial. Le financement nous permet aussi de présenter les artistes invités aux spectacles gratuits du festival Coldsnap, assurant ainsi que la musique est accessible à tous les membres de notre communauté. Le financement de Patrimoine canadien nous aide à atteindre notre objectif : rassembler les membres de notre communauté au moyen de concerts pour célébrer notre culture nordique, ainsi que favoriser la compréhension et la communication entre toutes les cultures. »

- Mme Sue Judge, directrice générale et artistique, Prince George Folkfest Society

Les faits en bref

Coldsnap, qui est présenté annuellement par la Prince George Folkfest Society, est l'un des festivals de musique en hiver les plus populaires au Canada. Il attire des artistes et des spectateurs durant les froides soirées d'hiver et leur fait vivre des expériences inoubliables. Coldsnap s'étend sur neuf jours et est entièrement organisé par des bénévoles. Cette année, il se tiendra du 25 janvier au 2 février 2019.

La Theatre North West Society est la seule compagnie de théâtre professionnelle du centre-nord de la Colombie?Britannique. Elle rejoint de nombreux groupes de la communauté grâce à des programmes variés et stimulants. Theatre North West vise à inspirer, à animer, à instruire et à divertir en jetant une lumière sur les préoccupations et les aspirations de la communauté et du monde. L'organisation souligne cette année son 25e anniversaire.

Fondé en 1960, le Cercle des Canadiens-Français de Prince George réunit les francophones et francophiles de la communauté en leur fournissant des occasions de célébrer et d'apprécier la langue, la culture et le patrimoine francophones. Chaque février, le Cercle organise FRANCOFUN, son festival d'hiver qui propose des activités artistiques et culturelles. Le Cercle a déjà reçu 25 000 dollars pour FRANCOFUN dans le cadre des Programmes de financement des langues officielles. Cette année, FRANCOFUN aura lieu du 1er au 10 février 2019.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

