V-CAT va initier un nouveau type de financement participatif en utilisant la monnaie numérique





V-CAT va développer un nouveau type de services de financement participatif utilisant la monnaie numérique. Une plateforme qui utilise la monnaie numérique JC-coin sera créée et toutes les données engagées dans les transactions seront protégées de façon sécuritaire par une technologie blockchain de pointe. N'importe quel utilisateur possédant des JC-coins peut échanger les actifs physiques ou numériques dont il dispose sur la plateforme pour obtenir davantage de JC-coins. Ceci fournira le financement nécessaire pour développer de nouveaux produits et services révolutionnaires avec des utilisateurs du monde entier et permettra de nouveaux investissements dans une variété d'entreprises différentes.

V-CAT procède actuellement au développement de la plateforme MALLLESS afin de préparer le lancement des services en avril 2019. L'objectif est d'héberger 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier d'ici 2020. Ce qui rend MALLLESS unique est le fait que les entreprises et les particuliers peuvent tirer parti du site web du modèle de transaction point-transfert et du mécanisme de portefeuille exclusif qui permettent la vente de marchandises neuves ou usagées ou d'intangibles. Des conversions sont également possibles pour des monnaies virtuelles clés comme Bitcoin et pour des monnaies réelles comme des dollars et des euros. Une compatibilité avec le système de points JAM (http://ogb-jam.com/merit/) que V-CAT offre déjà sera également assurée.

Des travaux sont en cours pour lancer en août 2020 des services avec Raudo, une application de financement participatif. L'objectif est de recruter 10 millions d'utilisateurs dans le monde d'ici 2021, ce qui permettrait à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de participer en toute facilité au financement participatif et permettrait le provisionnement de ce financement sans nécessiter de travail de développement supplémentaire pour le cryptage de monnaie.

V-CAT continuera de fournir à tous les participants, y compris aux particuliers et aux entreprises du monde entier, des services auxquels ils n'avaient pas accès auparavant, en utilisant la monnaie JC-coin comme base.

Convertir les actifs réels (y compris un terrain ou de l'immobilier) ou numériques (y compris Bitcoin) que vous possédez en JC-coins. Le provisionnement par financement participatif de monnaies pour développer de nouveaux produits et services ou de nouvelles entreprises. Promotion de produits et de services à l'échelle mondiale. Achat et vente de produits et de services sur une plateforme sécurisée qui empêche le piratage. Fourniture d'une plateforme sécurisée pour les transactions.

Remarque : Voir http://vcat-otv.net/ pour plus d'informations sur les plans de développement proposés par V-CAT.

Aperçu de la société

La société V-CAT a été fondée en 2018 à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam. Elle compte 14 membres principaux. 5 ingénieurs sont aussi chargés de développer des plateformes basées sur une technologie blockchain de pointe. V-CAT continue d'offrir des systèmes sécurisés.

