Accès à des installations modernes et sécuritaires - Investissement de près de 5 M$ pour l'agrandissement et la modernisation du complexe sportif du Collège André-Grasset





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer la pérennité du complexe sportif du Collège André-Grasset et de favoriser son utilisation par la population locale et régionale, une aide financière pouvant atteindre près de 5 millions de dollars est allouée pour son agrandissement et sa modernisation. Ce projet sera réalisé dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Le député de Bourget, M. Richard Campeau, en a fait l'annonce au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest.

Le projet consiste principalement à regrouper les installations sportives intérieures, à ajouter un plateau sportif et une salle de conditionnement physique modernes et sécuritaires ainsi que des locaux de services. Le projet prévoit également la modernisation et la mise à niveau des installations existantes, l'amélioration du lien entre les locaux intérieurs et les terrains sportifs extérieurs, de même qu'une meilleure accessibilité aux gradins, à l'entrée secondaire et à tous les autres espaces. Le coût total du projet est estimé à près de 10,4 millions de dollars. En plus de l'aide gouvernementale de près de 5 millions, le Collège André-Grasset investit près de 3,5 millions et la Fondation Collège André-Grasset, 2 millions.

Citations

« Étant diplômé du Collège André-Grasset, je prends un plaisir particulier à revenir dans ce lieu d'enseignement de qualité, d'autant plus lorsque j'ai l'occasion d'annoncer de bonnes nouvelles comme celle d'aujourd'hui! Il est primordial d'entretenir et d'améliorer constamment nos infrastructures sportives pour en assurer la pérennité au bénéfice de la population. Comme vous pouvez le constater, votre gouvernement est en action en ce sens, et je suis heureux de savoir que plusieurs personnes pourront en profiter. »

Richard Campeau, député de Bourget

« Nous nous réjouissons de la subvention accordée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. La cure de rajeunissement de nos installations positionnera le Collège en tant que pôle sportif d'importance sur le territoire montréalais. Elle en fera un levier important pour promouvoir les saines habitudes de vie et enrichir la programmation offerte à nos étudiants ainsi qu'aux citoyens. »

Patrick Caron, directeur général du Collège André-Grasset

« En tant que ministre déléguée à l'Éducation, responsable du sport et du loisir, j'ai fait de la démocratisation du sport ma priorité! Nous allons assurer à toute la population le plus large accès possible à des infrastructures sportives et de loisir de qualité, sécuritaires et au goût du jour. Cet investissement majeur au Collège André-Grasset viendra assurément donner un nouveau souffle à ses installations, et ce, au grand plaisir des utilisateurs actuels et des nouveaux adeptes, dans le but ultime de donner le goût de bouger à tous. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et députée de Brome-Missisquoi

