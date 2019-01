Réaménagement du parc Jean-Drapeau - L'oeuvre d'art public Utopie de l'artiste Jonathan Villeneuve est choisie pour le projet de réaménagement du secteur ouest de l'île Sainte-Hélène





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la culture, du patrimoine et du design, est heureuse de dévoiler le projet lauréat qui a remporté le concours d'art public pour une oeuvre d'envergure qui sera installée au printemps 2019 dans le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène. L'oeuvre sélectionnée s'intitule Utopie et sera créée par l'artiste Jonathan Villeneuve.

« Félicitations à Jonathan Villeneuve pour sa proposition artistique audacieuse qui se mariera dans le décor naturel et patrimonial de ce secteur prisé du parc Jean-Drapeau. Son installation ajoutera du prestige au site et contribuera à sa beauté et son attrait. Elle témoigne également de l'intérêt de la métropole d'embellir son territoire et de permettre aux Montréalaises et aux Montréalais de découvrir les artistes locaux par l'installation d'oeuvres d'art dans l'espace public », déclare Mme Gosselin.

Utopie est une oeuvre interactive et luminocinétique, en deux temps, diurne et nocturne. Elle propose une expérience à grande échelle qui s'intègre en continuité avec l'architecture du site tout en créant un contraste avec l'aménagement prévu pour la future allée Calder. En mode diurne, Utopie utilise la présence humaine au coeur de l'espace citoyen du parc Jean-Drapeau. Les éléments formels évoquent la vision d'un futur connecté, non hiérarchisé où le génie humain est mis au service d'un idéal commun qui se construit en symbiose avec l'environnement. L'ensemble du projet se veut une évocation des ambitions sociales et politiques, qui vont au-delà des utopies rêvées par les générations ayant foulé la Terre des Hommes.

Plus d'une quarantaine de candidatures ont été reçues et jugées par les membres du jury à la suite d'un appel de candidatures au printemps 2018. Les quatre finalistes désignés ont ensuite réalisé une «proposition complète d'oeuvre d'art». Des propositions de Chloé Desjardins, Marc-Antoine Côté, Patrick Bérubé et Jonathan Villeneuve, c'est celle de ce dernier qui a été choisie par un jury composé de professeurs, d'experts et d'artisans du milieu culturel montréalais.

Utopie sera déployée dans trois lieux différents de l'allée Calder, à proximité de la station de métro Jean-Drapeau. Elle s'ajoutera à des oeuvres phares des années 1960 et 1990 déjà en place et qui témoignent de l'histoire moderne de Montréal et de ses liens d'amitié avec d'autres grandes villes. Ces oeuvres sont Trois disques (L'Homme) d'Alexander Calder, Le Phare du cosmos d'Yves Trudeau, La porte de l'amitié de Sebastien et Signe solaire de Jean LeFebure.

Dotée d'un budget de plus de 750 000 $, l'oeuvre de Jonathan Villeneuve s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de l'amphithéâtre et de l'allée centrale, soit la phase 1 du Plan d'aménagement et de mise en valeur du secteur ouest de l'île Sainte-Hélène. Conformément à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, cette oeuvre d'art sera conçue spécifiquement pour ce lieu.

Des photos de la future oeuvre de Jonathan Villeneuve sont disponibles ici .

