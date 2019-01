Bridgestone étend sa gamme premium de pneus d'hiver Blizzak





Le tout nouveau pneu Blizzak WS90 offre un meilleur contrôle sur la glace

NASHVILLE, Tennessee, 23 janvier 2019 /CNW/ - Bridgestone Americas, Inc. (Bridgestone) a fait l'annonce de la sortie du pneu Blizzak WS90, le plus récent ajout à la gamme de pneus d'hiver phare de l'entreprise, Blizzak. Conçu pour les voitures berlines et les fourgonnettes, le pneu Blizzak WS90 présente les plus récentes avancées technologiques de Bridgestone en matière de pneus d'hiver pour donner aux conducteurs une maniabilité et un contrôle fiables dans des conditions hivernales difficiles.

Conçu avec un tout nouveau composé de bande de roulement qui intègre la technologie brevetée Multi-Cell de l'entreprise, le pneu Blizzak WS90 offre une distance de freinage améliorée sur la glace. * La technologie Bridgestone Multi-Cell est spécialement formulée avec des propriétés hydrophiles, ou aquatiques, qui attirent l'eau et l'évacuent de la surface de la glace pour améliorer l'adhérence. Comme démontré lors d'essais de comparaison en face à face, le pneu Blizzak WS90 arrête minimalement 14 pour cent plus rapidement sur la glace que les pneus d'hiver offerts par plusieurs concurrents de premier plan. **

« Chaque seconde compte, particulièrement lorsque vous tentez de vous arrêter sur une route enneigée où la visibilité peut être mauvaise et les conditions peuvent changer rapidement, » mentionnait Robert Saul, directeur de la stratégie pour produits aux consommateurs, États-Unis et Canada, Bridgestone Americas Tire Operations. « En utilisant nos technologies avancées, nous avons conçu le pneu Blizzak WS90 pour être le leader du contrôle sur la glace et offrir une adhérence maximale dans les pires conditions de la route. »

Le pneu Blizzak WS90 présente également un motif de bande de roulement spécialement conçu pour une performance de plus longue durée, donnant aux conducteurs une saison d'utilisation hivernale supplémentaire. *** En plus de sa résistance à l'usure améliorée, le pneu Blizzak WS90 est muni du nouvel ensemble technologique EdgePerformance de l'entreprise. Les lamelles imbriquées du motif de la bande de roulement du pneu fournissent davantage de rebords pour des performances améliorées sur chaussées enneigée et mouillée.

Le pneu Blizzak WS90 est disponible en 51 dimensions et couvre 86 pour cent des voitures berlines et fourgonnettes présentes sur la route. Le nouveau pneu commencera à être livré aux détaillants autorisés Bridgestone en mai 2019.

Pour plus d'information sur la gamme de pneus d'hiver Bridgestone Blizzak, visitez BridgestoneAmericas.com.

*En comparaison avec le pneu Bridgestone Blizzaktm WS80.

** Selon la distance d'arrêt lors d'essais sur anneau de glace avec le pneu Bridgestone Blizzaktm WS90 (215/55R17) en comparaison avec le pneu Michelin® X-Ice® Xi3, le pneu Toyo GSi5tm, le pneu Continental WinterContacttm SI et le pneu Nokian Hakkapeliitta R2tm. Les résultats réels peuvent varier en fonction du bon entretien du pneu, du véhicule, du style de conduite et des conditions de la route.

***En considérant que la saison hivernale s'étend approximativement de la mi-octobre à la mi-avril (6 mois dans les régions très froides) et que l'utilisateur moyen conduit approximativement 1 930 km par mois, le pneu Blizzak WS90 durerait une saison hivernale supplémentaire comparé au pneu Bridgestone Blizzak WS80.

Au sujet de Bridgestone Americas, Inc.:

Basé à Nashville, au Tennessee, Bridgestone Americas, Inc. (BSAM) est la filiale américaine de Bridgestone Corporation, la plus importante société de pneus et de caoutchouc au monde. BSAM et ses filiales conçoivent, fabriquent et commercialisent une gamme variée de pneus de marque Bridgestone, Firestone et de marques associées pour répondre aux besoins d'une gamme variée de clients, dont des consommateurs, des fabricants d'équipement original de véhicules automobiles et commerciaux et les industries de l'agriculture, de la foresterie et de l'exploitation minière. Les sociétés exploitent également des entreprises de rechapage dans l'hémisphère occidental et produisent des ressorts pneumatiques, des matériaux de toiture et des fibres et textiles industriels. La famille de sociétés de BSAM exploite également la plus grande chaîne de centres de pneus et de service automobiles au monde. Guidée par son engagement mondial en matière de responsabilité sociétale des entreprises, Notre Manière de Servir, la société est dévouée à améliorer la façon dont les gens vivent, travaillent, se déplacent et se distraient dans toutes les communautés où elle est présente.

