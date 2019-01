Le premier ministre annonce un financement pour l'école secondaire de La Loche





LA LOCHE, SK, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Pour offrir à nos enfants plus d'opportunités, un avenir plus prometteur et une meilleure qualité de vie, nous devons veiller à ce qu'ils reçoivent la meilleure éducation possible. Rien n'est plus important. Peu importe où ils vivent, tous les jeunes au Canada ont droit à une éducation de qualité offerte dans un endroit sûr et sécuritaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé un financement destiné à l'école secondaire Dénée de La Loche, en Saskatchewan, pour appuyer des programmes axés sur la culture et la langue, les activités scolaires sur le territoire et les services de santé mentale pour les élèves.

Ce financement donne suite aux recommandations de la communauté et appuie le Plan de guérison holistique élaboré par l'école secondaire Dénée après la fusillade tragique survenue en 2016. Il poursuit également le travail que le gouvernement du Canada a déjà commencé à La Loche, notamment en finançant des services de santé mentale et en appuyant les jeunes à risque et leurs familles.

Le gouvernement du Canada continuera de faire avancer des initiatives qui apportent du changement et de l'espoir à La Loche et à la Nation des Dénés de Clearwater River ainsi qu'aux communautés autochtones du nord-ouest de la Saskatchewan et à travers le Canada.

Citation

« Nous n'oublierons jamais cette journée tragique de 2016, mais ces événements ne définissent pas La Loche. La communauté est forte, résiliente et déterminée à aller de l'avant. Ce financement appuiera la communauté sur le chemin de la guérison, tout en soutenant les jeunes et en créant un avenir meilleur pour tous ceux qui sont chez eux à La Loche. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le gouvernement du Canada verse plus de 2,2 millions de dollars en financement sur cinq ans dans le cadre d'un accord conclu avec la Division scolaire Northern Lights.

verse plus de 2,2 millions de dollars en financement sur cinq ans dans le cadre d'un accord conclu avec la Division scolaire Northern Lights. Le Plan de guérison holistique de l'école secondaire Dénée comprend des services de santé, de nutrition et de conditionnement physique ainsi que la rénovation des installations. Le plan prévoit également de nouveaux programmes visant à améliorer l'expérience des élèves et à intégrer des volets sur les langues et les cultures autochtones aux activités scolaires.

Lien connexe

