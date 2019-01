La GSMA annonce les nominés pour les prix GLOMO 2019





La GSMA a annoncé aujourd'hui les nominés pour les Global Mobile Awards 2019 (GLOMO Awards). Les gagnants des prix seront présentés tout au long du MWC19 Barcelone, qui se déroulera du 25 au 28 février. La liste complète des candidats peut être consultée à l'adresse suivante www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/global-mobile-awards-2019-nominee-shortlist/.

"Les GLOMO offrent une scène mondiale sur laquelle célébrer les développements les plus inspirants et les plus innovants de notre industrie, en reconnaissant les entreprises et les individus qui ouvrent la voie dans tous les domaines, de la 5G aux marchés émergents en passant par la connectivité intelligente ", a déclaré John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Les prix attirent un nombre important de candidatures de grande qualité, et le fait d'être nominé aujourd'hui est une grande réussite. Nous vous souhaitons bonne chance à tous et nous attendons avec impatience quelques annonces passionnantes au MWC19 Barcelona."

Les GLOMO Awards se dérouleront le mardi 26 février à 16h30 à l'Auditorium 5, Hall 4, dans le cadre d'une cérémonie d'après-midi à 16h30 CET. Les lauréats de la nouvelle catégorie "5G" ainsi que des catégories "Bien commun", "Réalisation exceptionnelle", "Appareil" et "Technique mobile" seront présentés et le "Prix du leadership gouvernemental" sera décerné. Les gagnants d'autres prix tels que "Contribution exceptionnelle à l'industrie mobile" et "Leadership de l'industrie Women4Tech" seront annoncés lors de cérémonies séparées au cours de la MWC19 Barcelone. En outre, les nominés pour le prix "4YFN Startup de l'année 2019" seront invités à présenter leur idée d'entreprise en direct devant un public et un jury d'experts à 15h00 - 16h00 CET, le mercredi 27 février, scène Banc Sabadell, Hall 8, Fira Montjuïc.

La cérémonie de remise des prix GLOMO 2019 sera animée par les présentateurs de télévision Remel London et Larry Madowo. Remel London est un présentateur TV et radio primé et un blogueur vidéo en ligne. Remel anime actuellement une émission de fin de semaine sur CAPITAL XTRA et est un présentateur principal de l'émission What's Up TV de SKY 1. Larry Madowo est rédacteur en chef de BBC Africa Business et chroniqueur pour le Washington Post. Larry Madowo apporte une riche expérience à l'équipe, ayant fait des reportages dans plus de 40 pays et interviewé certains des plus éminents leaders mondiaux du monde des affaires, de la politique et de la culture. Il remettra également des prix sélectionnés tout au long de la semaine.

La remise des prix dans les catégories "Quatrième révolution industrielle", "Consommateurs", "Contenu et médias" et "Appareils" aura lieu à la Cité de l'innovation GSMA et sera également diffusée en direct sur Mobile World Live TV à l'adresse suivante www.mobileworldlive.com.

Les sponsors de la catégorie des prix GLOMO 2019 comprennent : National Instruments pour "Mobile Tech" ; Dolby pour "Contenu et médias" ; Mobica pour "Quatrième révolution industrielle" ; et Mobileum pour "Consommateurs". Mashable est le partenaire média officiel des GLOMO Awards de cette année.

Les prix sont décernés par des experts indépendants, des analystes, des journalistes, des universitaires et, dans certains cas, des représentants d'opérateurs mobiles. Le lauréat du prix "Technologie mobile exceptionnelle (Le choix des CTO)" sera sélectionné par un jury composé des meilleurs CTO de l'industrie parmi la communauté mondiale des opérateurs.

Des informations complètes sur les GLOMO Awards 2019, y compris les finalistes, la cérémonie de remise des prix, les présentations de Mobile World Live TV, les sponsors et les juges sont disponibles à l'adresse suivante www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/.

Participez au MWC19 Barcelone

Pour plus d'informations sur la CMM19 Barcelone, y compris sur la façon d'exposer ou de sponsoriser, visitez www.mwcbarcelona.com. Suivez les développements et les mises à jour de la CMM19 sur Twitter @GSMAEvents en utilisant #MWC19, sur notre page LinkedIn MWC https://www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ ou sur Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Suivez les autres nouvelles et activités de la GSMA sur Twitter @GSMA.

- FIN -

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et plus de 350 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des sociétés Internet et des organismes oeuvrant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que la série Mobile 360 de conférences régionales.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Web institutionnel de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 11:00 et diffusé par :