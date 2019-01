Prix Sobey pour les arts 2019 : appel de candidatures





OTTAWA, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2019 du Prix Sobey pour les arts, récompense prestigieuse en art contemporain au Canada. Ce prix annuel s'adresse aux artistes canadiens âgés de 40 ans et moins. La date limite pour les candidatures est le vendredi 1er mars 2019.

Créé en 2002, le Prix Sobey pour les arts représente une occasion de reconnaissance nationale et internationale sans équivalent pour les artistes contemporains canadiens. Doté d'un total de 240 000 $ canadiens, le Prix octroie une bourse de 100 000 $ au lauréat ou à la lauréate, une de 25 000 $ à chacun des finalistes et une de 2 000 $ aux vingt autres artistes figurant sur la liste préliminaire. Trois artistes de cette liste préliminaire seront également sélectionnés chaque année par le jury du Prix Sobey pour les arts afin de participer au Programme de résidences Sobey, bénéficiant ainsi de résidences internationales dont la durée s'échelonne entre trois et six mois. Le travail des cinq finalistes, représentant autant de régions au Canada et choisis parmi la liste préliminaire de 25 candidats, est présenté dans le cadre d'une exposition temporaire qui alterne chaque année entre le Musée des beaux-arts du Canada et des institutions artistiques de premier plan à travers le pays.

La liste préliminaire des artistes retenus pour le Prix Sobey pour les arts sera dévoilée le 16 avril, et la liste des finalistes le 12 juin. Les noms des personnes choisies pour le Programme de résidences Sobey seront connus en septembre.

Cette année, l'exposition d'oeuvres des cinq artistes finalistes sera présentée au Musée des beaux-arts de l'Alberta à Edmonton du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020. Le nom du lauréat ou de la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2019 sera annoncé lors d'un gala au Musée des beaux-arts de l'Alberta le 15 novembre 2019.

Le jury international pour l'édition 2019, présidé par Josée Drouin-Brisebois, conservatrice principale de l'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada, est composé de conservateurs des cinq régions désignées au Canada (Provinces de l'Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et le Nord, Côte-Ouest et Yukon) ainsi que d'un juré international.

À propos du processus de sélection du Prix Sobey pour les arts

Le Musée des beaux-arts du Canada acceptera les candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2019 provenant d'agents et d'institutions reconnus. Le jury supervisera le processus de sélection. À partir de la liste complète des artistes proposés, ses membres élaboreront une liste préliminaire de 25 noms, soit cinq artistes par région désignée au Canada. Le jury choisira alors un représentant ou une représentante par région, qui fera partie de la liste des finalistes et présentera son travail dans le cadre de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019. Le jury déterminera également le lauréat ou la lauréate du premier prix de 100 000 $.

À propos du Prix Sobey pour les arts

Depuis sa création, le Prix Sobey pour les arts a mis de l'avant plus de 230 artistes canadiens avec sa liste préliminaire. Pour les récipiendaires, le Prix Sobey est devenu une marque de reconnaissance qui a grandement contribué à leur visibilité nationale et internationale. Au nombre des anciens gagnants du prix figurent Brian Jungen, Jean-Pierre Gauthier, Annie Pootoogook, Michel de Broin, Tim Lee, David Altmejd, Daniel Barrow, Daniel Young et Christian Giroux, Raphaëlle de Groot, Duane Linklater, Nadia Myre, Abbas Akhavan, Jeremy Shaw et Ursula Johnson. Le nom de la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2018, Kapwani Kiwanga, a été dévoilé le 14 novembre 2018 au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.

Pour de plus amples renseignements et les critères entourant les mises en candidature, visitez www.beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts/prix-sobey-pour-les-arts-mises-en-candidature.

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été fondée en 1981 avec pour objectif de perpétuer l'oeuvre du regretté Frank H. Sobey, chef d'entreprise et grand collectionneur, de réunir et conserver des oeuvres représentatives de l'art canadien des XIXe et XXe siècles. Dans une des plus belles collections particulières en son genre, la Fondation Sobey pour les arts a rassemblé des pièces majeures de maîtres canadiens tels que Cornelius Krieghoff, Tom Thomson et J. E. H. MacDonald. La collection est présentée dans l'ancienne demeure de Frank Sobey et de son épouse Irene dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, d'importantes oeuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada a établi l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherche multidisciplinaire consacré à l'étude de l'histoire, l'évolution et l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter sur @MBACanada

À propos de l'Art Gallery of Alberta (AGA)

L'Art Gallery of Alberta (AGA) est un centre d'excellence pour les arts visuels dans l'Ouest canadien, qui relie gens, art et idées. L'AGA s'est donné pour mission l'organisation et la présentation d'expositions originales d'oeuvres d'art historiques et contemporaines de l'Alberta, du Canada et du monde entier. L'AGA propose aussi un éventail complet de programmes éducatifs et publics. Fondé en 1924, l'AGA est la plus ancienne institution culturelle en Alberta et le seul musée de la province consacré exclusivement à la mise en valeur et à la préservation de l'art et de la culture visuelle. Pour plus d'informations, visitez www.youraga.ca.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 10:56 et diffusé par :