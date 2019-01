Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal, la Société d'habitation et de développement de Montréal et Ma Chambre inc. s'unissent pour offrir une meilleure qualité de vie à des chambreurs montréalais





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, Mme Nancy Shoiry, directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal, et M. Éric Caron, directeur général de l'organisme Ma Chambre inc., annoncent un partenariat qui permettra de rénover et de maintenir une maison de chambre située dans Le Plateau-Mont-Royal.

« Les besoins pour des maisons de chambre sont importants à Montréal et nous travaillons sans relâche afin de répondre aux besoins de cette clientèle vulnérable. Nous avons lancé notre stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables afin de développer des logements sociaux sur notre territoire, mais également afin d'innover dans nos approches pour offrir un toit décent, confortable et accessible aux Montréalaises et Montréalais. Je suis contente de voir que notre vision de l'habitation est partagée par des organismes et des sociétés paramunicipales et que nous oeuvrons tous ensemble pour offrir de meilleur chez-soi à la population », affirme la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

La Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) a reçu l'autorisation de la Ville de Montréal d'acquérir l'immeuble situé au 1651, boulevard Saint-Joseph Est, pour la somme de 1 350 000$. La SHDM revendra ensuite l'immeuble à l'organisme Ma Chambre inc. pour le même montant.

« L'intervention de la SHDM permettra de sécuriser l'achat de l'immeuble et de sauvegarder la vocation d'une maison offrant ainsi un toit à 25 personnes dans le besoin. Nous sommes heureux de venir aider l'organisme Ma Chambre inc. dans l'achat et la rénovation de cette maison de chambres. Être acteur de l'immobilier responsable, c'est s'engager auprès de nos partenaires pour trouver des solutions innovantes pour favoriser l'accès et le maintien d'hébergement stable », lance Nancy Shoiry, de la SHDM.

L'organisme a déposé une offre d'achat sur l'immeuble, conditionnelle aux résultats de l'appel d'offres pour la réalisation de travaux sur le bâtiment dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. Le délai de clôture approchant à grand pas, l'organisme risquait de perdre cette opportunité d'acquisition sans l'intervention de la Ville de Montréal et de la SHDM.

Une des réponses à long terme pour réduire et freiner les problématiques d'itinérance demeure toujours l'accès à un logement permanent et abordable. Les maisons de chambres répondent aux besoins de populations vulnérables et constituent une première étape vers une stabilisation après un séjour à la rue. Toutefois, le parc de maisons de chambres de Montréal diminue d'année en année. Il importe donc de prendre des mesures pour assurer le maintien de ce parc.

« Notre projet permettra de favoriser l'autonomie, la stabilité et l'insertion sociale de personnes seules à faible revenu en leur offrant un logement sécuritaire à prix abordable. Nous remercions la participation de la SHDM et de la Ville de Montréal dans notre projet qui nous permettra d'offrir une meilleure qualité de vie aux résidentes et aux résidents du 1651, boulevard Saint-Joseph Est », M. Éric Caron, de Ma Chambre inc.

La revente à l'organisme Ma Chambre inc. se fera lorsqu'il aura obtenu son engagement définitif, soit d'ici la fin de 2019.

