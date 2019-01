Mise à jour sur les nouvelles homologations de médicaments et d'instruments médicaux - De nouvelles options de traitement récemment approuvées par Santé Canada





OTTAWA, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Les médicaments d'ordonnance et les instruments médicaux évoluent rapidement, et les Canadiens veulent avoir accès aux traitements les plus récents et les plus efficaces. Ils veulent aussi être mis au courant dès que Santé Canada en approuve des nouveaux, surtout lorsque peu d'options thérapeutiques, voire aucune, sont offertes pour traiter une maladie ou une affection en particulier.

Santé Canada tient à fournir aux Canadiens les renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés au sujet de leur santé et de leur bien-être.

Santé Canada met les Canadiens au courant des nouvelles homologations de médicaments et d'instruments médicaux de classe IV (c'est-à-dire ceux qui comportent le plus de risque) sur Twitter et LinkedIn en utilisant le mot-clic #Médicamentsetinstrumentsmédicaux. Dorénavant, il publiera aussi des mises à jour trimestrielles sur les médicaments et les instruments médicaux qui ont été homologués lors des trois mois précédents. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Ministère à être plus transparent et à informer les Canadiens au fur et à mesure que de nouvelles options de traitement sont homologuées.

Si vous souhaitez en savoir plus, nos Faits saillants de 2017 sur les médicaments et les instruments médicaux font état des nombreuses réalisations importantes de l'année, y compris des moyens employés par Santé Canada pour continuer de mettre des médicaments et des instruments médicaux importants à la disposition des Canadiens.

Vous pouvez aussi vous renseigner à propos de ce que nous faisons pour favoriser l'accès à des médicaments et des instruments médicaux essentiels grâce à notre initiative d'examen réglementaire des médicaments et des instruments.

Les mises à jour trimestrielles viennent compléter les activités entreprises par Santé Canada dans le cadre de son Plan d'action sur les instruments médicaux , lancé en décembre 2018, pour fournir davantage de renseignements aux Canadiens sur les instruments médicaux.

Nous vous invitons à suivre @GouvCanSante pour savoir quand Santé Canada homologue de nouveaux traitements. Les personnes qui ne nous suivent pas encore sur Twitter trouveront ci-dessous la liste de nos plus récentes homologations.

Médicaments et instruments médicaux homologués depuis septembre 2018

Médicaments pour les maladies rares

Date Médicament Fin prévue Décembre 2018 Brineura Pour le traitement par enzymothérapie substitutive d'enfants atteints de lipofuscinose ceroïde neuronale de type 2 (CLN2), une maladie rare. Décembre 2018 Crysvita Pour le traitement des faibles taux de phosphate dans le sang, une maladie rare appelée « hypophosphatémie ». Octobre 2018 Édaravone Pour le traitement des patients vivant avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Octobre 2018 Takhzyro Pour la prévention des accès d'angio-oedème héréditaire (AOH) chez les patients atteints de cette maladie rare et grave. Octobre 2018 Tegsedi Le premier médicament approuvé au Canada pour le traitement des polyneuropathies de stade I ou 2 chez les adultes atteints d'amylose à transthyrétine héréditaire, une maladie rare.

Médicaments pour les indications pédiatriques

Date Médicament Fin prévue Novembre 2018 Unituxin Pour l'utilisation en association avec des cytokines dans le but de traiter les enfants atteints de certains cancers du tissu nerveux. Octobre 2018 Jivi Pour administration à des adultes et à des adolescents ayant une hémophilie A déjà traitée afin de prévenir les saignements ou d'en réduire la fréquence. Septembre 2018 Kymriah Une thérapie génique de pointe pour traiter les enfants et les jeunes adultes ayant un certain type de leucémie et les adultes ayant un certain type de lymphome.

Médicaments pour la santé des femmes

Date Médicament Fin prévue Octobre 2018 Orilissa Pour le soulagement des douleurs dues à l'endométriose, un trouble douloureux touchant l'utérus, les ovaires et d'autres organes.

Médicament contre l'arthrite

Date Médicament Fin prévue Septembre 2018 Olumiant Pour aider à réduire les signes et les symptômes de polyarthrite rhumatoïde grave chez les patients adultes qui ne tolèrent pas d'autres médicaments.

Médicaments pour les maladies infectieuses

Date Médicament Fin prévue Décembre 2018 Biothrax À l'usage d'organismes gouvernementaux pour une administration d'urgence au personnel à haut risque d'exposition au charbon bactéridien. Novembre 2018 Kamrab Une immunoglobuline, pour le traitement des patients qui sont entrés en contact avec un animal soupçonné d'avoir la rage. Octobre 2018 Pifeltro Pour qu'il puisse être utilisé avec d'autres médicaments afin de traiter les adultes infectés par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1). Septembre 2018 Stromectol Pour traiter les patients atteints d'infections parasitaires pouvant être contractées dans les régions à haut risque ou pendant un voyage. Septembre 2018 XYDALBA Un antibiotique servant au traitement des infections bactériennes graves de la peau chez les adultes.

Médicaments pour les troubles sanguins

Date Médicament Fin prévue Octobre 2018 Veltassa Pour abaisser les taux de potassium dans le sang chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique et d'hyperkaliémie. Septembre 2018 Monoferric Un traitement de fer par injection pour les patients ayant reçu un diagnostic d'anémie causée par une carence en fer et pour laquelle les suppléments oraux s'avèrent inefficaces.

Médicaments contre le cancer

Date Médicament Fin prévue Octobre 2018 Xermelo Pour une utilisation en association avec d'autres médicaments afin de traiter la diarrhée associée à certains cancers qui résiste au traitement standard. Octobre 2018 Folotyn Dans le traitement de patients ayant un type précis de cancer, c'est-à-dire un lymphome périphérique à cellules T (LPCT) récidivant ou réfractaire. Septembre 2018 Cabometyx Pour utilisation chez certains patients adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales (CCR) de stade avancé.

Somnifères

Date Médicament Fin prévue Novembre 2018 Belsomra Pour le traitement de l'insomnie.

Instruments de chirurgie générale et de chirurgie plastique

Date Instrument Fin prévue Octobre 2018 Microsphères d'embolisation Occlusin Pour le traitement de certains cancers par l'obstruction du flux sanguin vers les tissus tumoraux. Septembre 2018 Expanseurs tissulaires 133 Plus Microcell de Natrelle Utilisés chez les patientes ayant besoin d'une reconstruction mammaire ou d'une autre intervention chirurgicale similaire.

Instruments pour la santé cardiovasculaire

Instruments de santé pour diabétiques

Date Instrument Fin prévue Octobre 2018 Guardian Sensor (3) Pour la surveillance continue de la glycémie de patients vivant avec le diabète. Octobre 2018 Minimed 670G Après un examen prioritaire, autorisé pour aider les patients atteints de diabète de type 1 à maintenir leur glycémie dans une plage saine plus longtemps.

Instruments de diagnostic in vitro

Date Instrument Fin prévue Décembre 2018 Elecsys HIV Duo Donor Screening Pour la détermination qualitative in vitro de l'antigène p24 du VIH-1 et des anticorps contre le VIH-1. Octobre 2018 Virotrol HIV-1 gO Pour le contrôle de la précision des tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine 1 (VIH-1) menés en laboratoire. Septembre 2018 Épreuve Anti-HBs Alinity i Pour surveiller la protection contre la maladie chez les patients vaccinés contre l'hépatite B

Instruments de santé dentaire

Date Instrument Fin prévue Décembre 2018 Cerabone de Straumann Pour les patients ayant besoin d'une reconstitution osseuse lors de certaines interventions de chirurgie dentaire et parodontale. Septembre 2018 Membrane Jason de Straumann Conçue pour favoriser la régénération des os et des gencives chez les patients qui subissent une chirurgie dentaire. Septembre 2018 NovoMatrix Reconstructive Tissue Matrix Pour le traitement des gencives lors de certaines interventions de chirurgie dentaire et parodontale.

