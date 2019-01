Tom Loozen est nommé responsable des télécommunications mondiales d'EY





LONDRES, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- EY a aujourd'hui annoncé la nomination de Tom Loozen au poste de responsable des télécommunications mondiales d'EY. Loozen dirigera depuis Amsterdam des équipes de professionnels des télécommunications travaillant dans plus de 150 pays. Il sera également chargé de conduire la stratégie de croissance du secteur en proposant des approches novatrices en matière de services de conseil, de fiscalité, d'assurance et de transaction.

Loozen dispose de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias/divertissements et des télécommunications, en particulier dans les domaines de la stratégie et de la création de valeur, et dans l'utilisation des nouvelles technologies au service de l'innovation. Ancien directeur général des communications mondiales chez Accenture ? où il a également dirigé le service Communications, médias et technologies aux Pays-Bas ? Loozen a déjà aidé avec succès de nombreux leaders du secteur à concevoir et à appliquer des solutions numériques afin d'atteindre un niveau de performance élevé et de stimuler la croissance de leurs revenus et de leurs profits.

Greg Cudahy, responsable mondial du service Technologies, médias/divertissements et télécommunications, a déclaré :

« Tom prend la barre à un moment décisif pour les télécommunications. La disruption numérique est en train de redéfinir le paysage concurrentiel dans tous les domaines et les télécoms sont maintenant au coeur de la convergence de multiples secteurs. La vaste expérience de Tom et son approche novatrice aideront nos clients à progresser dans cet environnement en constante évolution et à générer de la croissance en adoptant un modèle commercial stratégique tourné vers l'avenir et en exploitant pleinement la puissance du numérique. »

Loozen est titulaire d'un master en physique appliquée de la Delft University of Technology et d'un MBA de la Rotterdam School of Management aux Pays-Bas.

Tom Loozen, responsable des télécommunications mondiales d'EY, a déclaré :

« De nos jours, les télécommunications font partie intégrante de la vie des consommateurs et des entreprises et, avec l'introduction de la 5G, elles vont devenir de plus en plus omniprésentes. Dans le même temps, les entreprises de télécommunication sont confrontées à de nombreux défis, dont la propriété du client, la concurrence de fournisseurs de connectivité alternatifs et des services de télécommunication plus traditionnels, des exigences réglementaires toujours plus lourdes en matière de confidentialité des données et de transparence, et la nécessité d'innover. Les mises à niveau et les extensions de réseau exigeant des capitaux importants exercent également une pression au niveau des retours sur investissement. Le moment est venu d'agir de manière responsable et décisive et de repenser les modèles commerciaux, la façon d'appréhender l'engagement des clients et la manière d'exploiter des technologies telles que l'automatisation robotique des processus et l'intelligence artificielle. Grâce à son éventail de services, sa couverture mondiale et ses équipes d'entrepreneurs, EY est bien placée pour aider les entreprises à réussir dans cet environnement. »

Comment le service des télécommunications mondiales d'EY peut-il aider votre entreprise ?

Les opérateurs de télécommunications sont confrontés à un modèle économique en pleine mutation. La concurrence des entreprises technologiques complique la donne en matière de propriété du client. L'innovation dans les services, les pressions exercées sur les prix et la capacité des réseaux engendrent une surveillance de plus en plus étroite du retour sur investissement. En outre, les pressions réglementaires et les attentes des actionnaires exigent agilité et efficacité économique. Si vous êtes confronté à ces défis, nous pouvons vous fournir une perspective sectorielle pour répondre à vos besoins en matière de certification, de conseil, de transaction et de fiscalité. Le service des télécommunications mondiales d'EY est un hub virtuel qui rassemble des personnes, des cultures et des idées d'avant-garde du monde entier. Quels que soient vos besoins, nous pouvons vous aider à améliorer les performances de votre entreprise.

