Soutenir la vitalité des communautés linguistiques minoritaires à Prescott-Russell

Le gouvernement du Canada appuie les organismes de langue officielle de Prescott-Russell

HAWKESBURY, ON, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Au fil des générations, les Canadiens ont gardé leurs langues officielles et leur culture bien vivantes. L'anglais et le français sont au coeur de notre identité et de nos valeurs. Assurer leur vitalité est essentiel et repose sur l'édification de communautés fortes et dynamiques.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a profité de son passage à Hawkesbury pour annoncer l'octroi de plus de 864 000 dollars en financement à huit organismes de Prescott-Russell. Les organismes communautaires sont au coeur du travail visant à préserver et à promouvoir la vitalité du patrimoine culturel des communautés linguistiques minoritaires. L'aide assurera l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans l'Est ontarien en appuyant la programmation de base de ces organismes.

Cet pluriannuel a été accordé par l'entremise des programmes de financement des langues officielles de Patrimoine canadien. Il comprend la bonification de 20 p. 100 du financement de base accordé aux organismes qui a été annoncé au printemps dans le Plan d'action pour les langues officielles : Investir dans notre avenir.

Citations

« Ces investissements permettront de favoriser le sentiment d'appartenance et l'essor des communautés franco-ontariennes des comtés de Prescott et Russell. Les deux langues officielles font partie de notre identité nationale comme Canadiens et notre gouvernement s'est engagé à en faire la promotion et à assurer la vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Je suis fier de l'appui qu'apporte notre gouvernement aux communautés francophones en situation minoritaire. Soutenir les organismes francophones qui oeuvrent dans la région de Prescott-Russell contribue directement à la vitalité de notre communauté. »

- M. Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles propose une somme supplémentaire de 499,2 millions de dollars, qui s'ajoute aux investissements courants de 2,2 milliards de dollars, portant ainsi l'appui du gouvernement du Canada à un total de près de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans.

Le financement de base accordé aux organismes communautaires de langue officielle a été bonifié de 20 p. 100 en 2018, et ce, pour la durée du Plan d'action. Cet appui renforcera près de 300 organismes aux quatre coins du Canada.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays, et ces communautés ont toutes des réalités et des besoins particuliers.

Document d'information

Tableau

