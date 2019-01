REPLY se penche sur l'intelligence artificielle: quo vadis, IA?





L'intelligence artificielle permet aux machines de mieux comprendre leur situation contextuelle, ce qui leur donne la capacité de reconnaître l'environnement, le son et la parole. Cela est rendu possible par des algorithmes d'apprentissage autonome des machines. Une étude de Reply, réalisée avec la plateforme de tendances SONAR, montre quels sont les grandes mouvances dans ce domaine.

L'étude souligne certains aspects du potentiel de l'intelligence artificielle (IA). Les algorithmes complexes, les outils informatiques de pointe réduisant les périodes de latence, et le matériel spécifique à l'IA génèrent de nouveaux produits et services pour l'informatique mobile, l'Internet des objets (IdO) et les interfaces homme-machine. Une grande variété de scénarios est envisageable, et trois tendances jouent un rôle majeur dans l'avenir de l'IA en tant que facteur révolutionnaire:

Analytique basée sur l'IA

Dans le domaine de la transformation numérique, les décisions sont prises en fonction de données et d'outils analytiques prédictifs. Dans divers secteurs, les entreprises utilisent des solutions IA comme service, fournies par des sociétés ayant pignon sur rue ou par des startups, et achètent de plus en plus des outils professionnels basés sur l'IA et prêts à l'emploi, dans le but de créer une personnalisation inspirée d'Amazon, des mécanismes de recherche inspirés de Google et des fonctionnalités prévisionnelles inspirées d'IBM Watson.

Des interfaces dopées à l'IA

Les interfaces homme-machine sont de plus en plus courantes et pourraient même supplanter smartphones et tablettes. Les géants et jeunes pousses de la tech sont engagés dans une course à la "prochaine plateforme" et ont recours à l'IA pour améliorer leurs interfaces. Les consommateurs ont fini par accepter des interfaces utilisateur capables de dialoguer (tout particulièrement les solutions par activation vocale), grâce aux progrès dans le traitement du langage naturel (TLN). En outre, des avancées ont également été réalisées dans le domaine de l'intelligence émotionnelle et de l'IA empathique. De plus en plus de robots de maison peuvent être configurés individuellement, avec leur propre "personnalité".

Automatisation intelligente

L'intelligence artificielle est également utilisée de manière croissante pour automatiser les tâches cognitives dans des domaines très hétéroclites. Les systèmes d'IA avancée améliorent l'entretien préventif des installations et équipements industriels, et contribuent à optimiser et à automatiser les processus de la chaîne d'approvisionnement. Les outils d'automatisation des processus robotiques (APR) aident à automatiser les tâches commerciales quotidiennes basées sur des règles, permettant ainsi aux entreprises de concentrer leurs efforts sur les activités plus importantes.

Bien que l'intelligence artificielle et ses multiples ramifications sont déjà sur toutes les lèvres, elle n'en est qu'à ses premiers balbutiements en ce qui concerne bon nombre de ses applications pratiques. Dans les années à venir, l'analytique prédictive exercera une influence majeure sur la machinerie et les sites de production via un ensemble de capteurs, de plateformes IdO et d'outils analytiques contrôlés par l'IA. Les interfaces optimisées réduiront de plus en plus l'écart entre les interactions à caractère intellectuelle et les expériences basées sur l'émotionnel, et permettront une interaction plus immédiate et fortement personnalisée avec la marque. Les agents conversationnels des services client sont un autre moyen pour consacrer les efforts de l'entreprise à des activités plus pertinentes et créatrices de valeur. L'automatisation des processus et la prise de décision contrôlée par l'IA diminuent le temps passé aux tâches cognitives journalières.

"Nous vivons à une époque où l'IA gagne rapidement du terrain dans notre quotidien et au travail. Certaines avancées se produisent si rapidement qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui ce qu'il sera possible de faire demain. Les trois tendances identifiées par SONAR donnent aux entreprises des indicateurs fiables pour les aider à mettre en oeuvre certaines transformations déjà exploitables et rendues possibles par l'application d'algorithmes de données", déclare Filippo Rizzante, responsable technologique chez Reply.

Pour lire l'étude dans son intégralité, veuillez cliquer ici.

