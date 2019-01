Record d'achalandage en 2018 pour la navette gratuite STL au centre-ville de Laval - 73 % plus de passagers qu'en 2017





LAVAL, QC, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La navette 360, de la Société de transport de Laval (STL), a connu un succès retentissant 2018 en fracassant son record d'achalandage ! Cette ligne d'autobus gratuite sillonnant le centre-ville de Laval a transporté plus de 82 000 passagers cette année. Il s'agit d'un bond de 73 % par rapport à l'année précédente, qui avait attiré quelque 47 400 clients. Sans contredit, le mois d'août fut le plus populaire avec plus de 17 000 clients, comparativement à près de 11 500 à pareille date en 2017. Depuis sa mise en place en 2016 à titre de projet pilote, la popularité de ce service de navette gratuite connaît une popularité croissante, mois après mois, surpassant systématiquement les résultats précédents. En 2017, alors que le service devenait gratuit pour tous, le service avait enregistré un gain de 153 % de clientèle en comparaison avec 2016. La fréquence du service a été bonifiée en 2018, passant de 25 à 20 minutes d'intervalle.

Le service est adapté selon les saisons : toutes les fins de semaines et les jours fériés, ainsi que sept jours sur sept durant l'été, la période des Fêtes et la relâche scolaire, totalisant quelque 175 jours de service par année. Avec un point de départ stratégiquement positionné au terminus Montmorency (adjacent à la station de métro du même nom) la navette 360 dessert les principaux pôles d'attraction du centre-ville de Laval. Le circuit compte plus d'une trentaine d'arrêts, et les points d'embarquement-débarquement au CF Carrefour Laval et au terminus Montmorency sont de loin les plus fréquentés.

Résultats en bref





Nb total de passagers Mois le plus populaire 2018 Ligne régulière de la STL Service gratuit 82 169 17 109 (août) 2017 Ligne régulière de la STL Service gratuit 47 393 11 536 (août) 2016 Projet pilote, service payant au tarif régulier (3,25 $) 18 751 3 925 (juillet)

La navette 360 est le fruit d'une concertation entre la STL, la Ville de Laval, Tourisme Laval, le Centropolis et ses attraits touristiques (SkyVenture, Putting Edge, Escalade Clip'n Climb, Maeva Surf), le Cosmodôme, le CF Carrefour Laval, le Centre Laval ainsi que les établissements hôteliers.

Citation de Marc Demers, maire de Laval

« La mise en service de la ligne 360 est un exemple d'audace, de concertation et de partenariat entre plusieurs acteurs de la région. Laval est d'ailleurs une des rares villes au Québec à offrir ce type de transport gratuit dans son centre-ville. Ce service est en droite ligne avec notre volonté de favoriser la mobilité urbaine et les transports actifs. Il propose une solution simple et accessible à tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à choisir de se déplacer sans voiture. »

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« L'instauration d'un circuit gratuit à vocation touristique constitue assurément une innovation pour une société de transport collectif. La STL a un historique exceptionnel en matière d'innovation, et veille constamment à l'amélioration de son offre de service. La gratuité sur la ligne 360 est la concrétisation d'une orientation de la planification stratégique touristique de la région portant sur l'accueil des visiteurs. Elle favorise la fluidité, la rapidité et la facilité des déplacements. »

Citation de Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

« Ce bilan record confirme l'importance d'offrir un service de transport accessible et efficient pour les voyageurs et contribue, de façon directe, à accroître le pouvoir attractif de la région. De plus, en transportant gratuitement autant les Lavallois que les touristes, la STL et ses partenaires favorisent l'activité économique au centre-ville de Laval tout en permettant aux visiteurs de consacrer leur budget pour vivre des expériences touristiques. »

Historique de la navette 360

Les différents partenaires du projet ont soulevé un besoin de desserte du centre-ville pour les visiteurs qui n'ont pas de voiture ou pour inciter ceux qui souhaitent la laisser à la maison, à leur hôtel ou dans un stationnement incitatif. Instaurée tout d'abord comme projet pilote en janvier 2016, la ligne 360 est devenue, en janvier 2017, non seulement une ligne officielle du réseau de la STL, mais aussi un service gratuit offert à tous. Pour faciliter les déplacements en provenance de Montréal, de la Rive-Nord et de différents quartiers de Laval, le point de départ de la navette est basé à la station de métro Montmorency, qui abrite également un terminus des autobus à partir de la Rive-Nord et un stationnement incitatif. Le circuit en boucle autour du centre-ville assure un lien constant avec plusieurs hôtels et attraits touristiques.

Pour connaître le tracé et les horaires de la ligne 360, visitez le navette360.com.

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent, dans l'ensemble, plus de 22 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord, grâce à des projets comme d'offrir à ses clients, depuis 2010, les horaires en temps réel des prochains passages de ses autobus. En 2017, la STL a lancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au Canada, et elle a également été la première société de transport au Canada à accepter le paiement par carte de crédit à bord de ses autobus. www.stl.laval.qc.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 10:22 et diffusé par :