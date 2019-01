INDUS Holding Company annonce la nomination de Joe Bayern au poste de président





Ce stratège chevronné et dirigeant avant-gardiste renforcera la position d'INDUS Holding Co de société de choix des consommateurs de cannabis

SALINAS, Californie, 23 janvier 2019 /CNW/ - Joe Bayern a été nommé au poste de président d'INDUS Holding Co, société de cannabis intégrée verticalement dotée de capacités de classe mondiale, notamment dans les domaines de la production, de l'extraction et de la fabrication, des ventes et du marketing de marques ainsi que de la distribution. M. Bayern supervisera l'ensemble des opérations courantes d'INDUS et réalisera la vision commune établie par le fondateur et chef de la direction Robert Weakley. M. Bayern relèvera de M. Weakly et du conseil d'administration de l'entreprise.

M. Bayern entre à l'emploi d'INDUS après un mandat réussi au poste de chef de la direction de la société norvégienne VOSS, chef de file mondial des boissons. Au cours des huit années pendant lesquelles il a été chef de la direction et chef d'exploitation, M. Bayern a permis à VOSS de réussir un redressement, de presque quadrupler ses ventes et de se positionner en tant que marque reconnue mondialement. Son leadership et sa réflexion stratégique permettront à INDUS de devenir un chef de file de l'industrie réglementée du cannabis.

« L'expérience de Joe, sa vision et son attitude cadrent parfaitement avec la stratégie de notre marque et de notre entreprise », déclare M. Weakley. « Nous avons connu une croissance exponentielle au cours de la dernière année, avons lancé de nouveaux produits et avons établi des partenariats et des plateformes technologiques de pointe qui nous aident à joindre les consommateurs. L'arrivée d'un dirigeant comme Joe à la tête de notre entreprise change la donne et nous propulsera vers de nouveaux sommets. »

M. Bayern a été auparavant directeur général adjoint et directeur général d'Author Solutions, le numéro un mondial de l'auto-édition. Pendant 15 ans, il a également joué un rôle fondamental dans plusieurs importantes transformations d'entreprises à titre de stratège en chef et de chef d'exploitation. Il a notamment participé au redressement réussi de Snapple, à la création du Dr. Pepper Snapple Group, d'une valeur de 6 milliards de dollars, ainsi qu'à la transformation de Cadbury, qui a concentré ses activités pour devenir un chef de file de l'industrie de la confiserie.

AU SUJET D'INDUS HOLDING COMPANY

INDUS Holding Company est une société de cannabis intégrée verticalement dotée de capacités de classe mondiale, notamment dans les domaines de la production, de l'extraction et de la fabrication, des ventes et du marketing de marques ainsi que de la distribution. Fondée en 2014 par le vétéran du secteur hôtelier Robert Weakley et établie à Salinas, en Californie, INDUS offre des services qui soutiennent chaque étape de la chaîne d'approvisionnement et possède un vaste portefeuille de marques primées comme Altai Brands, Dixie, Moon, Beboe, Acme Elixirs et Legal. INDUS Distribution, une division d'INDUS Holding Company, est un important distributeur de produits du cannabis, offrant des services à un important portefeuille de marques et de détaillants autorisés en Californie.

