Lancement de Y Analytics, une structure qui associera le capital et la recherche au profit du bien

C'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement de Y Analytics, une nouvelle organisation indépendante, établie en vue de favoriser des investissements plus importants et plus efficaces pour créer le bien social et écologique en fournissant aux allocateurs de capital la base de recherche leur permettant de bien comprendre l'impact de leurs décisions. L'organisation, dont le siège social se trouve à Washington, D.C. et qui est dirigée par Maryanne Hancock, contribuera à combler le fossé entre le milieu de la recherche et les allocateurs de capital. Au final, cela garantira que le capital destiné à satisfaire les Objectifs de développement durable des Nations unies est utilisé de la manière la plus efficace et, plus largement, que nous renforçons notre capacité à diriger le capitalisme vers des solutions susceptibles d'exercer un impact réel tangible.

Maryanne Hancock, PDG de Y Analytics, a déclaré : « Nous nous appuyons sur les efforts considérables des autres, qui oeuvrent depuis des décennies à faire progresser la connaissance qu'a le monde de ce qui a un impact. Y Analytics repose sur la prémisse d'apprendre de leur travail, utilisant la recherche pour comprendre ce qui exerce un impact, construisant des outils efficaces pour le prédire, le financer et le gérer, et partageant ce travail avec les autres afin d'améliorer la prise de décisions. Permettre de meilleures décisions autour de la manière dont le monde alloue des capitaux pour le changement sera vital pour accomplir les progrès auxquels nous aspirons. »

Bono, cofondateur de The Rise Fund, a affirmé : « Le capitalisme n'est pas immoral, mais il est amoral et a besoin de sens. Si le capitalisme doit être une force au profit du bien, nous devons pouvoir mesurer lorsqu'il oeuvre au profit du bien et lorsqu'il fait du tort. Pour persuader les plus grands investisseurs institutionnels à engager leurs fonds de manière à relever certains des défis les plus urgents dans le monde, nous devons être autant confiants dans les répercussions de l'impact que dans les rendements financiers - des pensées confuses ne suffiront pas. Nous avons besoin de regarder froidement les faits - Y Analytics a été créée à cette fin. »

Bill McGlashan, cofondateur et PDG de The Rise Fund, a déclaré : « Nous faisons face à une série effrayante de défis économiques et écologiques mondiaux et, comme le montrent les Objectifs de développement durable des Nations unies, nous devons activer le moteur évolutif de l'entreprenariat pour atteindre ces sommets. À cette fin, nous devons aider les personnes à mieux comprendre ce qui crée un vrai changement et leur permettre de développer les solutions qui fonctionnent. Y Analytics contribuera à renseigner le capital visant à amener le changement, garantissant que chaque dollar est utilisé de la manière la plus efficace et fournissant un langage commun pour viser un impact positif ? réduisant l'écart pour atteindre les Objectifs de développement durable et accélérant le progrès vers le développement durable et l'inclusion économique. »

Sir Ronald Cohen, président du comité de pilotage mondial pour l'investissement à impact, a expliqué : « Le lancement de Y Analytics représente une nouvelle étape de l'effort crucial visant à canaliser l'investissement croissant pour améliorer la vie des gens et la planète. C'est un mythe de croire que l'impact ne peut être mesuré et comparé de manière fiable. Si l'investissement à impact est notre fusée vers le progrès social, la mesure de l'impact est notre système de navigation. Je me réjouis à l'idée d'appuyer les efforts de Y Analytics pour accélérer les progrès de la révolution de l'impact. »

Anders Strömblad, responsable de la gestion externe chez AP2, a affirmé : « Nous soutenons la mission de Y Analytics dans la recherche d'une meilleure compréhension de la manière de favoriser un impact social et écologique positif, en même temps que les taux de rendement du marché. Pour les investisseurs, l'impact ne peut être simplement un terme qualitatif, il doit être quantifiable, intrinsèque au modèle d'entreprise et entièrement intégré à celui-ci. Le travail de Y Analytics visant à mieux comprendre et évaluer ce qui exerce un impact et à le suivre et le mesurer au fil du temps est vital ; nous savons tous pourquoi nous devons tenir compte de l'impact social et environnemental, mais la manière dont nous nous considérons responsables de notre objectif est la question fondamentale. »

Y Analytics émane de The Rise Fund et est informée en partie par une expérience active de l'investissement, totalisant près de 2 milliards de dollars dans 25 investissements réalisés dans tout un éventail de secteurs industriels et couvrant divers marchés à travers le monde. S'inspirant du travail de The Rise Fund ? en partenariat avec Bridgespan et KPMG ? et composée d'une équipe d'économistes et de chercheurs, Y Analytics cherchera à traduire la recherche pour aider les décideurs à évaluer l'impact au premier plan du processus d'allocation de capital et à gérer l'impact de manière rigoureuse par la suite. Par ailleurs, elle collaborera avec d'autres organisations travaillant de manière créative dans ce domaine et partagera ses enseignements pour contribuer à faire progresser les connaissances dans le domaine. Elle se concentrera sur deux champs de travail principaux :

Création, Progrès et Gérance des disciplines basées sur la recherche ? Bâtir des mécanismes et méthodologies qui comblent le fossé entre les milieux de la recherche, les allocateurs de capital et d'autres décideurs clés. Y Analytics partagera activement les approches et apprentissages avec le public pour contribuer à faire avancer le domaine.

? Bâtir des mécanismes et méthodologies qui comblent le fossé entre les milieux de la recherche, les allocateurs de capital et d'autres décideurs clés. Y Analytics partagera activement les approches et apprentissages avec le public pour contribuer à faire avancer le domaine. Services d'analyse et d'évaluation de l'impact ? Aider les investisseurs à prendre des décisions factuelles plus efficaces en utilisant une approche rigoureuse qui organise et traduit la recherche afin d'informer les estimations de l'impact net, en termes économiques, qu'exerce un investissement au niveau de plusieurs trajectoires d'impact.

Y Analytics s'engagera activement avec des chefs de file dans un large éventail de disciplines afin de garantir qu'elle apporte de multiple perspectives dans son travail. Son comité consultatif de rédaction inclut Helene Gayle (PDG de The Chicago Community Trust et ancienne PDG de CARE), Lenny Mendonca (associé principal émérite, McKinsey and Company), Judith Rodin (ancienne présidente, Rockefeller Foundation et présidente émérite, Université de Pennsylvanie), Laura Tyson (professeur distinguée de l'école supérieure, Haas School of Business et présidente du conseil d'administration, Blum Center for Developing Economies, Université de Californie, Berkeley), et Robert J. Zimmer (Président, Université de Chicago). Elle noue des partenariats avec des établissements de recherche de premier plan, comme l'Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab au MIT, l'Institut mondial des ressources et avec des chercheurs éminents qui feront office de Comité consultatif pour la recherche. Ces partenaires aideront Y Analytics à développer une compréhension plus approfondie des trajectoires d'impact potentielles et à faire avancer continuellement ses travaux.

Y Analytics s'associera avec et servira tout un éventail d'organisations et d'industries au fil du temps.

À propos de Y Analytics : Y Analytics est une nouvelle société d'utilité publique indépendante, au sein de laquelle la recherche et le capital convergent au profit du bien. Y Analytics comble le fossé entre les décideurs et le milieu de la recherche, tirant profit d'une approche basée sur la recherche pour contribuer à mieux comprendre l'impact des décisions en matière d'allocation du capital. Y Analytics permettra d'améliorer l'efficacité et la portée de chaque dollar investi et, au final, contribuera à promouvoir un avenir durable. L'organisation, qui inclut un organisme à but non lucratif affilié en formation, a son siège social à Washington DC et est dirigée par sa présidente-directrice générale, Maryanne Hancock.

