Symbiont lève 20 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B

NEW YORK, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Symbiont.io Inc., a aujourd'hui annoncé avoir bouclé un tour de financement de série B de 20 millions de dollars destiné à la poursuite de son développement en tant que première plateforme de blockchain du marché destinée aux marchés financiers mondiaux. Ce tour de financement a été conduit par Nasdaq Ventures avec la participation de nouveaux investisseurs, dont Galaxy Digital, Citi et Raptor Group, entre autres.

« La clôture de ce tour de financement nous permet d'accélérer les investissements dans notre plateforme et notre équipe », a déclaré le PDG et cofondateur de Symbiont, Mark Smith. « Grâce à notre expérience des marchés financiers et de la technologie de la blockchain, nos partenaires principaux tels que Vanguard, Lewis Ranieri et le NASDAQ bénéficieront du développement de nouvelles applications distribuées sur Assembly, notre plateforme de blockchain et de contrats intelligents pour entreprises. Assembly offre aux nouveaux participants la possibilité d'entrer sur le marché des actifs numériques et permet aux participants actuels de bénéficier d'une infrastructure supérieure sur laquelle bâtir l'avenir des marchés financiers. »

Symbiont utilisera ce tour de financement pour accélérer les déploiements dans plusieurs secteurs d'activité verticaux, tels que la gestion des données, les prêts hypothécaires, les capitaux privés et les prêts syndiqués. Outre les investissements, Nasdaq explorera de nouvelles opportunités commerciales pour utiliser la plateforme de blockchain et de contrats intelligents pour entreprises de Symbiont, Assemblytm , avec ses clients actuels et futurs recherchant des solutions de contrats intelligents et de tokenization.

« Nous nous sommes engagés à découvrir et financer des technologies innovantes qui nous aideront à préparer la prochaine mouture de notre infrastructure de marché, actuellement utilisée par plus de 100 marchés dans le monde », a déclaré Gary Offner, responsable de Nasdaq Ventures. « Notre investissement comprendra également l'intégration au sein de Nasdaq Financial Framework de la plateforme de blockchain et de contrats intelligents pour entreprises de Symbiont. Nous sommes ravis de soutenir cet important domaine en plein essor et de contribuer au développement d'applications institutionnelles uniques de la technologie de la blockchain. »

Assembly permet aux institutions financières de conserver la nature « peer-to-peer » de leurs transactions, sans autorité centrale, tout en bénéficiant des avantages d'une base de données partagée et d'une confidentialité de bout en bout. Les partenaires et les clients de Symbiont utilisent actuellement Assembly pour mettre au point la prochaine génération d'infrastructures financières sans avoir à céder le contrôle de leurs données ou leur relation directe avec leurs clients. Ensemble, ils espèrent ainsi créer et offrir au secteur des services financiers et aux utilisateurs finaux des infrastructures plus efficaces, transparentes et sécurisées.

« Les technologies et la plateforme de Symbiont ont été spécialement conçues pour une large gamme d'applications dans le secteur des services financiers, mais également d'autres secteurs. Nous avons été impressionnés par l'équipe de Symbiont et par son influence auprès de nombreuses institutions financières de premier plan. Nous sommes ravis de soutenir Symbiont dans cette nouvelle étape aux côtés de sociétés telles que Nasdaq et Citi », a déclaré Greg Wasserman, responsable adjoint des investissements de capitaux chez Galaxy Digital.

Symbiont était représentée dans cette transaction par Robert Odell d' Odell Girton Siegel LLC .

À propos de Symbiont

La société Symbiont est la créatrice de la première plateforme du marché spécialisée dans les applications institutionnelles de la technologie de la blockchain. Les contrats intelligents de Symbiont permettent aux instruments complexes de vivre tout leur cycle de vie sur un réseau blockchain pour entreprises véritablement décentralisé, avec une confidentialité assurée de bout en bout. Les institutions collaborent avec Symbiont pour développer de nouveaux créneaux d'activités, accroître la transparence, réduire les risques et diminuer les coûts. Des leaders du secteur tels que Citi, Nasdaq, Ranieri et Vanguard ont choisi de s'associer à Symbiont. Basée à New York, Symbiont est une société de technologie financière fondée par une équipe d'experts spécialisés dans les marchés des capitaux et la technologie de la blockchain.

Pour en savoir plus sur Symbiont, consultez le site symbiont.io ou contactez son équipe à l'adresse suivante : info@symbiont.io.

