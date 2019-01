Les Canadiens pensent vert : Appel à Recycler Canada collecte un nombre record de piles et batteries en 2018





PLUS DE 2,7 MILLIONS DE KILOGRAMMES DE PILES ET DE BATTERIES USAGÉES ÉVITENT LES SITES D'ENFOUISSEMENT CANADIENS EN 2018

TORONTO, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, inc., rapporte que les Canadiens ont recyclé plus de 2,7 millions de kilogrammes de piles domestiques en 2018, une augmentation de 3 pour cent par rapport à 2017 et un record pour l'organisation.

« Grâce aux règlements provinciaux et aux partenariats avec notre réseau de collecte, y compris les détaillants et les dépôts, les Canadiens prennent de plus en plus conscience de l'importance du recyclage des piles et des batteries, comme en témoigne le volume record de collecte en 2018 », a dit Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada, inc. « Nous sommes déterminés à accroître les efforts de sensibilisation et d'éducation des consommateurs et à améliorer l'accessibilité partout au Canada, pour nous assurer d'augmenter le nombre de piles et de batteries qui éviteront les sites d'enfouissement canadiens chaque année. »

Les résultats de collecte en chiffres

En somme plus de 2,7 millions de kilogrammes de piles et de batteries collectées au Canada , les provinces réglementées de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Québec ont sonné la charge :

, les provinces réglementées de la Colombie-Britannique, du et du Québec ont sonné la charge : Un volume atteignant presque 1,2 million de kilogrammes de piles et de batteries usagées, soit 15 pour cent de plus qu'en 2017, place les résidents du Québec en tête;



Les résidents de la Colombie-Britannique ont recyclé 634 000 kilogrammes de piles et de batteries usagées, soit 2 pour cent de plus qu'en 2017; et



Les Manitobains ont recyclé 105 000 kilogrammes de piles et de batteries usagées, ce qui représente une augmentation annuelle significative de 15 pour cent.

Le volume de collecte de piles à usage unique a été plus élevé que le volume de collecte de piles rechargeables. Le fait que les piles rechargeables soient maintenant souvent intégrées aux produits qu'elles font fonctionner, sans possibilité de retrait, explique ce résultat;

Le volume de collecte de piles à usage unique a connu une augmentation de 5,8 pour cent par rapport à 2017, pour atteindre un volume total de 2,1 millions de kilogrammes.

En 2018, Appel à Recycler a établi plus de 1 000 nouveaux sites de collecte dans les provinces réglementées de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Québec. Appel à Recycler s'engage à augmenter de manière proactive le nombre de points de dépôt et d'occasions de collecte à travers le Canada , pour s'assurer que les consommateurs, peu importe l'endroit où ils se trouvent, puissent profiter d'une variété d'options de recyclage.

Appel à Recycler Canada, Inc. administre son programme de collecte et de recyclage des piles et des batteries au Canada depuis plus de 20 ans et continue de s'assurer d'offrir des options de recyclage faciles et accessibles. Aujourd'hui, plus de 91 pour cent des Canadiens vivent dans un rayon de 15 kilomètres de l'un des points de collecte publics d'Appel à Recycler situés dans des commerces de détail, des municipalités, des entreprises, des écoles/universités et des immeubles gouvernementaux.

À propos d'Appel à Recycler Canada, Inc.

Depuis ses débuts en 1997, Appel à Recycler Canada, le plus important programme de gestion de recyclage des piles et des batteries à usage domestique en Amérique du Nord, a détourné plus de 19 millions de kilogrammes de piles et de batteries des sites d'enfouissement canadiens, et l'organisation continue de recycler 100 pour cent des piles qu'elle collecte. Avec plus de 8 800 points de dépôt à travers le Canada, Appel à Recycler Canada continue de faire en sorte que le recyclage responsable de piles et de batteries soit une réalité accessible à tous. Pour en savoir plus, consultez le site appelarecycler.ca ou composez le 1.888.224.9764.

