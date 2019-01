Avis aux medias - La ministre Mélanie Joly procédera à une annonce visant à soutenir l'industrie touristique et culturelle de la région de Charlevoix





LA MALBAIE, QC, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, discutera de tourisme avec le maire de La Malbaie, le préfet de la MRC de Charlevoix-Est ainsi que le président et le directeur général de l'Association touristique de Charlevoix. Elle en profitera pour annoncer officiellement l'appui financier du gouvernement du Canada à la Ville de La Malbaie. Ce soutien concerne l'industrie touristique et culturelle de Charlevoix et vise à favoriser la rétention et l'augmentation de visiteurs dans la région.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains et du ministre du Patrimoine et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez.

La ministre répondra aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le jeudi 24 janvier 2019



Heure : 8 h 15



Lieu : Pains d'exclamation

398, rue Saint-Étienne

La Malbaie (Québec) G5A 1S8

