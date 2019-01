Des conditions d'exercice gagnantes en soins infirmiers





Entre protection du public et obligations déontologiques

MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fort de sa mission de protection du public, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) interpelle à nouveau les directions d'établissements, les instances syndicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) pour la mise en oeuvre de solutions durables afin de permettre aux infirmières et infirmiers - qui dénoncent toujours leurs conditions d'exercice difficiles - d'offrir une prestation sécuritaire de soins et d'exercer la profession dans le respect de leurs devoirs et obligations déontologiques.

Le recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO), qui relève du domaine de la gestion et des relations de travail rappelons-le, devrait constituer une mesure exceptionnelle et être envisagé en dernier lieu. Il est important que les instances ayant la responsabilité d'agir sur les situations rapportées répondent aux préoccupations des infirmières et infirmiers pour assurer la continuité et la sécurité des soins.

« L'OIIQ réitère son entière collaboration dans le dossier de la prestation sécuritaire des soins, qu'il mène de front depuis février 2018, et pour lequel il a pris position dès 2015. Nous nous sommes d'ailleurs entretenus avec le MSSS et la FIQ à plusieurs reprises en vue de veiller à l'adéquation entre les besoins des patients et la composition des équipes de soins. Notre mission est de protéger le public, par et avec les infirmières et infirmiers », affirme Luc Mathieu, président de l'OIIIQ.

Rappelons que le Code de déontologie des infirmières et infirmiers ne doit pas être utilisé par l'employeur pour gérer une situation de manque de ressources, et inversement, par les infirmières et infirmiers pour signifier leur refus de principe du TSO ou pour cautionner un geste collectif.

