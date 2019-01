« La collaboration est essentielle à la réussite du 5G au Canada. » -- Robert Ghiz





OTTAWA, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Les nouveaux réseaux 5G présentent un énorme potentiel pour le Canada. C'est dans ce contexte que le président-directeur général de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), Robert Ghiz, a invité aujourd'hui les entreprises canadiennes du secteur du sans-fil à conjuguer leurs efforts afin d'assurer la mise en oeuvre réussie des nouveaux réseaux du 5G. Il a fait cette déclaration ce matin lors de l'ouverture de la Conférence 5G Canada qui réunit des membres de l'ACTS et d'autres invités. Le but de l'événement est de partager les perspectives de chacun sur les réseaux 5G, leur incidence pour le Canada, les usages particuliers qu'on en fera, ainsi que la technologie qui se cache derrière eux.

M. Ghiz en a profité pour rappeler que : « Les Canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires peuvent jouir de réseaux sans fil qui figurent parmi les meilleurs au monde et qu'OpenSignal a même qualifié le Canada de "superpuissance mondiale du 4G" ». Il a aussi précisé que la consommation de données sans fil poursuivait sa croissance au Canada et que :« Grâce aux investissements dans l'innovation de nos membres propriétaires d'infrastructure -- qui frisent les 50 milliards de dollars en dépenses d'immobilisation à l'heure actuelle --, nous sommes en mesure de répondre à la demande croissante de connexions à haut débit en fournissant aux consommateurs canadiens des services sans fil de calibre mondial. » Il a enfin souligné l'importance du secteur du sans-fil pour le Canada, rappelant qu'à l'aube de l'arrivée du 5 G au Canada, le poids du Canada comme superpuissance du 4G était un atout de taille.

M. Ghiz a observé que les consommateurs et les entreprises s'appuient de plus en plus sur les réseaux sans fil de calibre mondial du Canada : « Pratiquement tous les secteurs du monde des affaires dépendent de l'industrie du sans-fil pour assurer leur réussite et leur croissance. » Il s'attend d'ailleurs à ce que le secteur du sans-fil prenne de plus en plus de place dans l'économie canadienne. Sans compter sur le fait que les études commanditées par l'ACTS indiquent que la venue des réseaux 5G pourrait contribuer à la création de 500?000 nouveaux emplois, ainsi qu'à une hausse du PIB canadien de l'ordre de 40 milliards de dollars d'ici 2026.

« Nos exploitants d'infrastructure ont travaillé d'arrache-pied pour positionner le Canada comme chef de file en matière de 4 G et pour qu'il marque le pas lorsque le 5G s'installera, renchérit-il. La conférence d'aujourd'hui donnera lieu à des partenariats et ces partenariats sont essentiels pour que le Canada maintienne sa position de chef de file dans le secteur du sans-fil. La collaboration est notre seule chance de tirer pleinement parti de toutes les occasions qu'offrira le 5G. »

Pour en savoir plus sur l'ACTS, la Conférence 5G du Canada et le Conseil 5G Canada, visitez le site https://www.5gcc.ca/fr/.

À propos de l'ACTS

L'ACTS fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. À ce titre, elle fait activement la promotion de l'industrie dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

À propos du C5GC

Fondé et régi par le conseil d'administration de l'ACTS, le Conseil 5G Canada (C5GC) est géré par une équipe composée de membres de la direction de l'ACTS, qui jouit également de l'apport et de l'expertise de plusieurs personnes qui occupent des fonctions clés au sein de la structure du Conseil.

Le C5GC exerce son mandat sous l'égide du Comité directeur, composé de représentants de membres de l'ACTS et d'entreprises associées à l'ACTS. Des sous-comités et des groupes de travail peuvent être constitués pour traiter des questions spécifiques ou se pencher sur des questions d'intérêts (p. ex., respect des renseignements privés et sécurité, éducation et sensibilisation, défense des intérêts, recherche, etc.).

Le C5GC fait participer un grand nombre de secteurs, qui représentent à la fois les intérêts des citoyens, des gouvernements et des organismes indépendants. Sa structure est d'ailleurs conçue pour favoriser la participation variable de ces divers secteurs.

