Les étuis Catalyst pour appareils AirPod sont maintenant offerts dans certains magasins Apple





Les étuis Catalyst à édition spéciale pour appareils AirPod sont disponibles sur apple.com et dans certains magasins Apple autour du monde

HONG KONG, 23 janvier 2019 /CNW/ - Catalyst, le fabricant primé d?étuis de protection étanche, a annoncé aujourd?hui l?expansion de sa série d?étuis à édition spéciale pour appareils AirPod visant à atteindre une clientèle au niveau international. Ces étuis ont été lancés en trois couleurs à travers les États-Unis et le Canada en décembre et sont maintenant disponibles sur apple.com, dans certains magasins Apple à travers le monde ainsi que sur Catalystcase.com.

L?étui pour AirPod a été créé, développé et emballé avec des matériaux durables de grande qualité, procurant ainsi une protection étanche pour les appareils AirPod : l?étui Catalyst à édition spéciale pour appareils AirPod offre un degré d'étanchéité de IP67 jusqu?à 3,3 pieds (1m) et une protection contre les chutes jusqu?à 4 pieds (1,2m). Offert au prix de détail de 29,95 $ ($ US), c?est un accessoire essentiel.

« Nous sommes emballés d?élargir la disponibilité de cet étui à édition spéciale pour appareils AirPod, » déclare June Lai, PDG de Catalyst. « Nos étuis demeurent inégalés sur le marché en matière de style, de commodité et de protection. C?est l?accord parfait. »

Offrant une protection étanche pour le boîtier de chargement AirPod, l?étui Catalyst à édition spéciale pour appareils AirPod est conçu avec du silicone souple et durable. Offert en trois teintes exclusives, cet étui étanche breveté comporte également un mousqueton léger au fini mat; ce dernier est conçu avec un fermoir intuitif orienté vers l?intérieur qui permet de l?accrocher facilement aux passants d?une ceinture, à un sac ou à d?autres objets. Tout comme l?étui Catalyst original pour appareils Catalyst, cet étui permet d?accéder facilement à la connexion de chargement par le biais du joint étanche inférieur. En retroussant le rabat supérieur de l?étui, on peut ouvrir le couvercle afin d?accéder à l?appareil à des fins d?appels à mains libres ou d?écoute mobile.

L?étui Catalyst pour appareils AirPod est un meilleur vendeur depuis son lancement en avril 2017; il a remporté de nombreux prix et a été reconnu à titre d?étui protecteur élégant et essentiel comme accessoire de tous les jours. Les usagers ont signalé que l?étui AirPod procure un haut niveau de protection contre l?eau et les débris, protégeant même contre les cycles d?une laveuse. Catalyst est reconnue mondialement pour son esprit d?innovation constant et ses modèles exclusifs, qui lui ont permis de décrocher des prix prestigieux y compris le International Design Award en 2017, un prix CES Innovation Awards Honoree en 2018, ainsi que le prix Life's Best iPhone de CES2018.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/811683/Catalyst_Special_edition_case_for_AirPods.jpg

SOURCE Catalyst

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :