Les étuis Catalyst pour AirPods maintenant disponible dans certains Apple Store du monde entier

L'étui Catalyst Édition spéciale pour AirPods disponible sur apple.com et dans certains Apple Stores du monde entier

HONG KONG, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Catalyst, fabricant primé d'étuis de protection étanches à l'eau, annonce aujourd'hui l'expansion de ses étuis Édition spéciale pour le lancement d'AirPods, et ce, pour atteindre des clients du monde entier. Trois variantes de couleur des étuis d'AirPods ont été introduites aux États-Unis et au Canada en décembre et sont désormais disponibles sur apple.com, dans certains Apple Stores du monde entier et sur Catalystcase.com.

L'étui d'AirPods a été créé, développé et emballé avec des matériaux durables de haute qualité, offrant ainsi à AirPods une protection imperméable à l'eau de haute qualité : L'étui Catalyst Édition spéciale pour AirPods offre une étanchéité IP67 jusqu'à 3,3 pieds (1 m) et une protection contre la chute jusqu'à 4 pieds (1,2 m). Au prix de détail de 29,95 USD, c'est un accessoire indispensable.

« Nous sommes ravis d'élargir la disponibilité de l'étui Édition spéciale pour les AirPods », a déclaré June Lai, PDG de Catalyst. « Nos étuis se sont révélés incomparables sur le marché en termes de style, de commodité et de protection. C'est l'appariement parfait. »

L'étui Catalyst Édition spéciale pour AirPods, qui offre une protection imperméable pour le boîtier de charge AirPods, est conçu avec du silicone doux et durable. Disponible en trois couleurs exclusives, cet étui étanche breveté comprend également un mousqueton léger au fini mat de qualité supérieure. Ce mousqueton est conçu avec un fermoir intuitif tourné vers l'intérieur qui facilite l'accrochage aux passants de ceinture, aux sacs et autres effets personnels. Comme pour l'étui Catalyst AirPods d'origine, l'étui permet un accès facile au port de charge par le joint inférieur et en repliant le rabat supérieur de l'étui, les utilisateurs peuvent ouvrir le couvercle pour accéder à leurs AirPods afin de passer des appels mains libres ou de faire de l'écoute mobile.

L'étui Catalyst pour AirPods est l'un des produits les plus vendus depuis son lancement en avril 2017. Il a reçu de nombreux prix et est reconnu comme un étui de protection unique, un accessoire de tous les jours élégant et essentiel. Les utilisateurs ont signalé que le couvercle de l'étui de l'AirPods offre un degré élevé de protection contre l'eau et les débris, et même contre les cycles de lave-linge. Catalyst est mondialement reconnu pour son innovation constante et ses conceptions uniques. Il a reçu des prix prestigieux, notamment le prix International Design Award en 2017, le lauréat du prix CES Innovation Awards en 2018 et le prix iPhone Life's Best of CES2018.

