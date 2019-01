Maintenant ouvert aux soumissions : Le Prix Landsberg rend hommage à une ou un journaliste qui défend les intérêts des femmes





TORONTO, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Les journalistes qui mettent l'accent sur les questions relatives à l'égalité des femmes sont invités à poser leur candidature au Prix Landsberg, présenté par la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) en association avec la Fondation canadienne des femmes. La date limite est le 22 février 2019.

« Le Prix Landsberg est devenu la référence d'excellence en matière de reportage sur les questions qui touchent les femmes et les filles », déclare Sally Armstrong, journaliste, militante des droits de la personne, auteure et présidente du jury de sélection.

Créé dans le but d'accroître la voix des femmes et la sensibilisation aux questions relatives aux femmes dans les médias, ce prix récompense une ou un journaliste, (employé ou pigiste), qui effectue de la recherche, de l'analyse et des reportages exceptionnels sur les questions relatives aux femmes dans la perspective du genre. Les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de l'information en ligne peuvent poser leur candidature. La ou le récipiendaire recevra 5 000 $ de la Fondation canadienne des femmes.

Le prix porte le nom de Michele Landsberg, journaliste, auteure, militante sociale et féministe canadienne, en reconnaissance de son immense impact en tant que militante et modèle à suivre.

La gagnante de l'an dernier était Robyn Doolittle, du Globe and Mail, pour son enquête intitulée Unfounded, qui a révélé la mauvaise gestion des cas d'agression sexuelle par les services de police partout au pays. À la suite de sa publication, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 100 millions de dollars pour lutter contre la violence fondée sur le genre. De plus, les organismes d'application de la loi ont réexaminé plus de 37 000 cas, et plusieurs d'entre eux ont réévalué leur approche de tels cas.

Le prix sera octroyé par un jury composé de journalistes professionnels et de Michele Landsberg elle-même. La personne qui le remportera sera honorée lors de la remise des prix de la FJC le 13 juin, à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Les tarifs de réservations hâtives pour les billets et les tables du gala sont offerts jusqu'au 28 février 2019.

________________________________________________________________________

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est une fondation canadienne publique pour les femmes et les filles. Nous outillons les femmes et les filles au Canada pour leur permettre d'échapper à la violence, de sortir de la pauvreté et d'avoir pleinement confiance en elles. Depuis 1991, nous avons recueilli des fonds et investi dans plus de 1 500 programmes communautaires partout au Canada, et nous faisons désormais partie des plus importantes fondations pour les femmes dans le monde. Nous adoptons une approche positive afin d'aborder les causes profondes des enjeux les plus importants auxquels doivent faire face les femmes et les filles. Nous recherchons et partageons les meilleures façons de créer un changement à long terme, et nous incitons les organismes communautaires à collaborer pour offrir de la formation et pour apprendre les unes des autres. Nous choisissons avec attention et finançons les programmes qui proposent les meilleurs résultats et nous évaluons régulièrement leur travail. Nous nous efforçons particulièrement de bâtir une communauté de femmes où l'entraide occupe une place de choix. Aider les femmes permet d'améliorer la sécurité des familles et des communautés, en plus d'assurer une société prospère. Nous misons sur la force des femmes et sur les rêves des jeunes filles. Pour de plus amples renseignements, visitez le http://www.canadianwomen.org/fr.

________________________________________________________________________

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :