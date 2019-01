La Fédération mondiale des villes touristiques et le Centre de recherche touristique de l'Académie chinoise des sciences sociales, publient conjointement le Rapport 2019 sur les tendances de l'économie mondiale du tourisme





BEIJING, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le 16 janvier 2019, la Fédération mondiale des villes touristiques (WTCF) et le Centre de recherche touristique de l'Académie chinoise des sciences sociales (TRC-CASS), ont publié conjointement le Rapport 2019 sur les tendances de l'économie mondiale du tourisme (le rapport). Plus de 60 délégués de la WTCF, de l'Académie chinoise des sciences sociales, d'institutions étrangères en Chine comme les ambassades d'Afrique du Sud et du Panama, de la ville de Chongqing et d'agences nationales liées au tourisme, ont participé à la publication du rapport et à la réunion-débat le concernant.

D'après le rapport, le nombre total de touristes dans le monde en 2018, s'est élevé à 12,1 milliards de personnes, ce qui correspond à 580 millions de personnes en plus comparé à l'année précédente, soit un taux de croissance de 5,0 %. Comparé à 2017, le taux de croissance a diminué de 0,7 % ; les recettes totales du tourisme mondial s'élèvent à 53 400 milliards d'USD, ce qui correspond à 6,1 % du PIB mondial, soit une baisse de 0,4 % par rapport à l'année précédente. On estime que le nombre total de touristes dans le monde atteindra 12,76 milliards en 2019, soit une prévision de croissance de 5,5 %. Comparé à 2018, le taux de croissance augmentera de 0,5 %. Les recettes totales du tourisme mondial atteindront 55 400 milliards d'USD, soit 6,0 % du PIB mondial.

Le rapport suit le cadre analytique antérieur. Il se concentre sur les perspectives aux échelons mondial, régional, national, industriel et urbain et procède à une analyse panoramique des tendances du développement de l'économie mondiale du tourisme sous différents angles. Le rapport synthétise les aspects suivants : premièrement, la croissance économique mondiale ralentira en 2019, mais l'économie du tourisme progressera de façon régulière. Deuxièmement, le développement du tourisme s'intensifie dans cinq régions du monde, avec une croissance en Asie et un déclin en Europe. Troisièmement, l'étendue et le taux de croissance des investissements dans le tourisme dans la région Asie-Pacifique sont parmi les plus élevés de tous les continents. Quatrièmement, le rapport met en avant de manière innovante le concept de « pays T20 » - les vingt premiers pays au monde -, qui représentent 80 % des recettes mondiales du tourisme. Cinquièmement, l'évolution des paiements stimule la consommation touristique. Les villes restent la principale destination des touristes internationaux et 95 % des villes mondiales sont en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Sixièmement, six innovations marketing de premier plan dans les domaines des technologies virtuelles et de la coopération de l'ensemble de la chaîne industrielle mènent à de nouvelles approches du tourisme. Septièmement, les villes demeurent la principale destination des touristes internationaux.

