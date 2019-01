Le gouvernement du Canada fait tomber les obstacles à la formation dans les métiers spécialisés





Une unité mobile pour la formation aux apprentis de la région de Thunder Bay

THUNDER BAY, ON, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Donner à chaque Canadien une chance réelle et juste de réussir signifie les aider à obtenir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie en pleine évolution. Les métiers spécialisés conduisent à de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, et le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir des groupes clés, comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, qui travaillent dans les métiers spécialisés en finançant des projets pilotés par les syndicats et d'autres organisations.

Pour cette raison, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada versera un financement de plus de 181 000 dollars à la section locale 607 de l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord (UIJAN) au titre de son projet Mobile Training Classroom : Removing Barriers to Train.

Ce financement permettra à la section locale 607 de l'UIJAN de surmonter les obstacles géographiques et d'aider jusqu'à 300 apprentis de la région de Thunder Bay à faire plus facilement carrière dans les métiers spécialisés. L'unité de formation mobile donnera l'occasion de suivre des cours sur leur lieu de travail. Elle s'inscrira également dans les efforts déployés pour sensibiliser les Autochtones, les femmes et les gens qui se butent à des obstacles lorsqu'ils tentent de percer dans les métiers spécialisés. Les cours offerts seront axés sur la formation de manoeuvre en construction et de finisseur de béton (ciment) des métiers désignés Sceau rouge. Au cours de la première année de mise en oeuvre du projet, au moins sept cours seront offerts, et au moins douze la deuxième année.

Le gouvernement investit annuellement 25 millions de dollars pour soutenir le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de financer la formation des apprentis, l'innovation et le renforcement des partenariats en milieu syndical pour les métiers désignés Sceau rouge partout au Canada. Ces investissements signifient que plus d'apprentis pourront perfectionner leurs compétences, terminer leur formation et trouver de bons emplois bien rémunérés.

Comme l'économie canadienne ne cesse de croître et de créer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que tous les Canadiens contribuent à cette réussite et en retirent des bénéfices.

« La réussite future du Canada dépend de la mise en place d'une économie aussi inclusive qu'innovante. C'est pourquoi le gouvernement aide ceux qui doivent surmonter des obstacles à opter pour un métier spécialisé et à réussir dans une carrière passionnante et bien rémunérée, ici, à Thunder Bay. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical permettra aux nouvelles générations de travailleurs de bénéficier du mentorat et de la formation que les syndicats peuvent si bien offrir. Grâce à ce projet dans la région de Thunder Bay, le gouvernement vise à renforcer les communautés et la classe moyenne. »

- Don Rusnak, député fédéral de Thunder Bay-Rainy River

« Au nom de l'UIJAN, nous saluons l'annonce de la ministre Hajdu d'améliorer l'accessibilité aux programmes de formation à Thunder Bay. Pendant plus de dix ans, la section locale 607 de l'UIJAN qui représente Thunder Bay a collaboré avec divers partenaires de formation afin de répondre aux besoins des membres et de la communauté. L'annonce d'aujourd'hui accroîtra les ressources en formation et en éducation dans le nord-ouest de l'Ontario. Cette unité mobile assurera une formation plus fréquente et accessible aux membres du syndicat et rendra les ressources de formation plus accessibles aux communautés autochtones environnantes avec lesquelles l'UIJAN entretient toujours des partenariats. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec le gouvernement libéral fédéral pour une meilleure main-d'oeuvre au Canada. »

- Joseph Mancinelli, vice-président de l'UIJAN international et gestionnaire régional du Centre et de l'Est du Canada

Un financement pouvant atteindre 28 000 dollars sous forme de subventions et de prêts aux apprentis est offert aux Canadiens admissibles qui tentent de terminer leur formation d'apprenti.

sous forme de subventions et de prêts aux apprentis est offert aux Canadiens admissibles qui tentent de terminer leur formation d'apprenti. Afin de soutenir davantage les groupes clés qui doivent surmonter des obstacles pour réussir dans les métiers spécialisés, le gouvernement du Canada a récemment lancé la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes, qui offre 3 000 dollars par année ou niveau, jusqu'à concurrence de 6 000 dollars , aux apprenties admissibles inscrites qui ont réussi le premier ou deuxième niveau ou année d'un programme certifié Sceau rouge dans lequel elles sont sous-représentées.

a récemment lancé la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes, qui offre 3 par année ou niveau, jusqu'à concurrence de 6 , aux apprenties admissibles inscrites qui ont réussi le premier ou deuxième niveau ou année d'un programme certifié Sceau rouge dans lequel elles sont sous-représentées. Cette subvention, combinée à la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti actuelle d'une valeur de 2 000 dollars , leur permettra de recevoir un soutien combiné de 8 000 dollars au cours de leur formation. Les apprentis admissibles peuvent en faire la demande sur le site https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/apprentis/subventions.html.

, leur permettra de recevoir un soutien combiné de 8 au cours de leur formation. Les apprentis admissibles peuvent en faire la demande sur le site https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/apprentis/subventions.html. En plus de la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes, le budget 2018 annonçait deux autres initiatives visant à aider les apprentis à réussir :

le Programme de préparation à la formation d'apprenti , qui prévoit 46 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2018- 2019, et 10 millions de dollars par année par la suite, pour encourager les groupes qui font face à des obstacles à explorer les métiers, à obtenir une expérience de travail, à prendre des décisions éclairées en matière de choix de carrière et à perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour exercer les métiers;

le Fonds pour les femmes en construction, qui prévoit 10 millions de dollars sur trois ans à compter de 2018-2019 en faveur de projets qui s'appuient sur des modèles existants qui se sont avérés efficaces pour attirer les femmes vers des métiers, comme le mentorat, l'encadrement et les mesures de soutien adaptées.

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, cible les métiers désignés Sceau rouge et repose sur des partenariats diversifiés avec de nombreux intervenants. Le programme vise à :

aider à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

soutenir des approches novatrices et l'établissement de partenariats avec d'autres intervenants;

réduire les obstacles qui empêchent les groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers.

Le programme est ouvert à tous les syndicats, y compris ceux qui n'offrent pas de formation reconnue par les provinces et les territoires comme une formation technique d'apprenti et ceux qui ne gèrent pas de centre de formation. Il comporte deux volets.

Le premier volet aide les syndicats à acheter de nouveaux équipements de formation modernes. En raison de l'évolution constante de la technologie, les fournisseurs de formation doivent veiller à ce que les travailleurs acquièrent les compétences requises sur leur lieu de travail.

Le second volet soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à divers intervenants et partenaires, mais les syndicats doivent y participer, soit en tant que responsable, soit en tant que partenaire de projets.

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation en apprentissage en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, en finançant des projets et en soutenant le programme Sceau rouge. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation en apprentissage dans certains métiers désignés Sceau rouge.

