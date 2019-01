Plan stratégique de développement du transport collectif métropolitain - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dévoile une plateforme interactive d'information





«?Le lancement de la plateforme Parlons mobilité marque le début d'une année déterminante dans l'élaboration du premier plan stratégique de développement du transport collectif métropolitain. Nous invitons la population à s'impliquer activement dans cette première étape de consultation publique, une démarche sans précédent dans la région.?»

- Paul Côté, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain

S'étant vue confier lors de sa création, la responsabilité d'établir le plan stratégique de développement du transport collectif dans la région métropolitaine, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) lance aujourd'hui la plateforme Web «?Parlons mobilité?». Cette plateforme informative et interactive présente à la population un portrait global de la mobilité dans la grande région métropolitaine, en vue des consultations publiques qui débuteront dès ce printemps et qui se poursuivront tout au long de l'année.

Initiative inédite en matière de consultation publique sur la mobilité métropolitaine, la plateforme «?Parlons mobilité?» couvre plusieurs thématiques, dont les modes de transport privilégiés par les citoyens de la région, l'application de la technologie au service de la mobilité et les aménagements propices à la mobilité durable.

Une première vision métropolitaine de la mobilité durable

Le plan stratégique de développement du transport collectif (PSD) prévoit une vision intégrée, sur une période de 30 ans, du développement des transports collectifs à l'échelle métropolitaine et, plus généralement, de la mobilité des personnes, incluant celles à mobilité réduite. Il indiquera également les équipements, les infrastructures et les services de transport collectif requis dans tous les secteurs de la région afin :

d'offrir une expérience de mobilité simplifiée, confortable, accessible, intelligente et de qualité ;

de faciliter l'accès aux emplois et lieux d'activités, pour soutenir le développement économique et durable de la région en misant sur des services de transport collectif fiables et efficaces qui s'intègrent aux différents milieux de vie ;

d'anticiper les grandes transformations démographiques, climatiques et technologiques et en assurer une intégration harmonieuse.

Le PSD sera élaboré en respect des orientations du gouvernement du Québec énoncées dans la Politique de mobilité durable - 2030 et de celles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en matière d'aménagement du territoire et de mobilité des personnes et contribuera à l'atteinte des objectifs et cibles qu'elles fixent.

Citoyens, acteurs municipaux et partenaires de la mobilité au coeur d'une démarche ouverte et collaborative

En 2019, trois grandes étapes appelleront la participation de la population et des partenaires de la mobilité -- acteurs municipaux, organisme public de transport en commun, société civile et milieu des affaires de la mobilité -- jusqu'à l'adoption et la mise en oeuvre du PSD.

DÉCOUVRIR : en cours, il s'agit de l'étape d'information qui se poursuivra jusqu'à la fin février 2019. En plus de la plateforme Web, une séance publique d'information se tiendra le 18 février 2019, à Montréal. CONTRIBUER : dès juin 2019, l'ARTM recueillera les commentaires des citoyens et d'autres partenaires de la mobilité à travers des séances de consultations publiques et un appel aux mémoires. AGIR : en 2020, mise en oeuvre du plan stratégique de développement du transport collectif.

Pour accéder à la plateforme Web : parlonsmobilite.quebec

Une séance d'information sur la démarche d'élaboration du PSD et les grands thèmes explorés sur la plateforme aura lieu le 18 février 2019 à 18 h au 700, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 400, Montréal

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'Autorité mobilise les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

