Monarques produit 4 417 onces d'or et génère des revenus de 11,4 m$ au deuxième trimestre





Les activités de production à la Mine Beaufor sont prolongées jusqu'au mois d'avril 2019 et se déroulent sur les chantiers connus avec une main-d'oeuvre réduite

Au cours du trimestre, réalisé avec succès une étude de faisabilité positive sur son gisement Wasamac (voir l'étude de faisabilité) qui se résume ainsi :

Production annuelle moyenne prévue de 142 000 onces d'or sur 11 ans



VAN avant impôts de 522 M$



TRI avant impôts de 23,6 %



Coût de production au comptant de 550 $ US l'once

MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer les résultats de ses activités de production, ainsi que les faits saillants pour le deuxième trimestre terminé le 31 décembre 2018. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Faits saillants des activités de production

Monarques a produit 4 417 onces d'or au deuxième trimestre, soit une hausse de 23 % par rapport au premier trimestre et une baisse de 19 % par rapport aux 5 444 onces produites l'année dernière.





La Société a enregistré des revenus de 11,4 M$ au deuxième trimestre, basé sur un prix de l'or moyen de 1 656 $ l'once (1 254 $ US) et la vente de 5 169 onces, combiné aux activités d'usinage à forfait dont les revenus ont augmenté de 2 % par rapport au premier trimestre et de plus de 71 % par rapport à l'an dernier.

« Plusieurs facteurs ont contribué à ces résultats positifs pour Monarques au cours du deuxième trimestre, notamment une meilleure teneur provenant des chantiers de production connus à Beaufor, la hausse du prix de l'or et la contribution continue des activités d'usinage à forfait à Camflo », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Au cours des prochains mois, nous continuerons d'extraire le minerai restant des chantiers de production connus, ce qui devrait nous permettre de produire jusqu'au mois d'avril 2019. Afin de réduire nos dépenses et en vue de la suspension prochaine des activités de production, nous avons cessé depuis quelques mois de faire des travaux d'exploration et de développement et nous comptons présentement un effectif de 51 employés à la Mine Beaufor, comparativement à environ 130 employés avant l'annonce de la suspension. Je tiens d'ailleurs à remercier nos employés pour leur performance remarquable au cours du trimestre. »

Statistiques de production



Trois mois

terminés le 31

décembre 2018 Trois mois

terminés le 31

décembre 2017 Six mois

terminés le 31

décembre 2018 Six mois

terminés le 31

décembre 2017 Mine Beaufor







Minerai traité (tonnes) 26 079 35 005 55 454 35 005 Récupération d'or (%) 98,50 98,68 98,26 98,68 Onces produites 4 417 5 444 8 325 5 444 Onces vendues 5 169 5 444 8 441 5 444

Faits saillants corporatifs

Le 23 octobre 2018, la Société a publié de nouveaux résultats issus du programme de forage 2018 de Probe Metals Inc. sur la propriété Monique, située près de Val-d'Or au Québec (voir communiqué de presse).





au Québec (voir communiqué de presse). Le 3 décembre 2018, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude de faisabilité préparée par BBA Inc. pour le projet aurifère Wasamac (voir communiqué de presse).





Le 13 décembre 2018, Monarques a annoncé qu'elle a complété? un placement privé sans l'intermédiaire d'un courtier par l'émission d'un nombre total de 3 029 606 actions accréditives à un prix de 0,33 $ par action, pour un produit brut total de 999 769,98 $ (voir communiqué de presse).





Le 18 décembre 2018, la Société a annoncé qu'elle a consolidé sa position autour de sa propriété Wasamac par l'entremise d'un échange de claims miniers avec Entreprises minières Globex inc. (voir communiqué de presse).





Le 15 janvier 2019, la Société a présenté de nouveaux résultats d'analyse du programme de forage au diamant de 2018 sur son projet en propriété exclusive Croinor Gold, situé à 50 kilomètres à l'est de Val-d'Or , au Québec (voir communiqué de presse).

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

