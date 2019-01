La Ville dévoile les 15 entreprises qui formeront le Cabinet créatif, une initiative de soutien à la commercialisation à l'international





Montréal, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, invite les représentants des médias au dévoilement des 15 entreprises qui formeront la première cohorte du Cabinet créatif. Ce projet de soutien à la commercialisation à l'international permettra à de jeunes entreprises et organisations créatives et culturelles montréalaises de développer de nouveaux marchés internationaux. Robert Beaudry sera accompagné de Rania Chehade, chef de service national, programmes d'entreprises chez Air Canada, et de Dominique Babin, associée chez BCF Avocats.

L'événement aura lieu :

Date : Mercredi 23 janvier 2019



Heure : 16 h



Lieu : Grande scène

Place Bonaventure de Montréal

800 de la Gauchetière O.

