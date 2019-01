CGI annonce les détails concernant son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires et ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires et dévoilera les résultats du premier trimestre de l'exercice 2019 le mercredi 30 janvier 2019. L'assemblée annuelle et extraordinaire aura lieu à 11 h (HNE) à l'Hôtel Ritz-Carlton, Salon Ovale, au 1228, rue Sherbrooke Ouest à Montréal. Les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à cet événement pourront assister à la webdiffusion en direct de l'assemblée en se rendant sur le site Web de l'entreprise : cgi.com/investisseurs.



Les actionnaires de CGI inscrits à la fermeture des bureaux le lundi 10 décembre 2018 auront le droit de voter sur les sujets traités lors de l'assemblée. CGI emploie les règles sur les procédures de notification et d'accès adoptées par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 20 décembre 2018, un avis de convocation accompagné d'instructions a été transmis aux actionnaires afin de leur permettre d'avoir accès en ligne aux documents qui sont distribués dans le cadre de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires. La circulaire de la direction et les résultats de l'exercice 2018 (appelés « rapport annuel 2018 » aux fins des présentes) ont également été envoyés aux actionnaires qui en ont fait la demande. Ces documents sont disponibles sur le site Web de l'entreprise.



CGI dévoilera également ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019 le mercredi 30 janvier 2019, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique avec la communauté financière le même jour à 9 h. Pendant cet appel, George D. Schindler, président et chef de la direction, et François Boulanger, vice-président exécutif et chef de la direction financière, présenteront les résultats de CGI pour le premier trimestre 2019, terminé le 31 décembre 2018. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en direct par webdiffusion à partir de cgi.com/investisseurs ou en composant l'un des numéros ci-dessous.



Région du Grand Toronto : 416-340-2216

Amérique du Nord : 1-800-377-0758

Numéros d'accès international

Les représentants des médias sont invités à assister à l'assemblée. Ceux qui désirent réaliser une entrevue sont priés d'en faire la demande avant le lundi 28 janvier 2019 auprès de Sébastien Barangé, au 514-841-3354. Les photographes et les caméramans accrédités sont invités à une brève séance de prise d'images et de photos avant le début de l'assemblée, laquelle débute à 11 h (HNE).

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 74 000 professionnels établis partout dans le monde, grâce auxquels CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE Groupe CGI inc.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :