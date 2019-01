Lancement de la Campagne de sensibilisation contre la discrimination de l'image 2019 - Utilisant un Concours novateur et socialement responsable!





Les jeunes finissants du secondaire auront la chance de participer gratuitement à un concours qui saura faire de leur bal des finissants une expérience inoubliable. Les grands gagnants se partageront des prix dont la valeur s'élève à 30 000 $.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association internationale contre la discrimination de l'image est fière de lancer cette année sa campagne de sensibilisation comprenant un nouveau concours novateur et socialement responsable. L'Association contre la discrimination de l'image et Miss & King Prom Canada souhaitent éduquer et sensibiliser les jeunes à la discrimination liée à l'apparence ou aux différences. Le concours commencera le 25 janvier 2019 et prendra fin en mai 2019.

Formulaire d'inscription au concours : https://www.stubfeed.com/misskingpromcanada

Nous comptons organiser des conférences éducatives dans les écoles secondaires. Les réseaux sociaux seront l'une de nos stratégies clés lorsqu'il s'agira de diffuser l'ensemble du contenu sur la sensibilisation à la discrimination de l'image. Les jeunes qui participeront au concours seront invités à parler de leur expérience liée à la discrimination, de l'incidence de ce fléau sur la jeunesse et de leur opinion sur la façon de mettre fin à la discrimination de l'image en société.

Nous invitons les médias de diverses plateformes (journal, éditorial Web, radio, télévision) à nous aider à faire connaître le concours et l'objectif de la campagne. Nous souhaitons également inviter le public, les personnalités publiques et les instances politiques en place à collaborer et à s'impliquer pour propager ce message de sensibilisation qui touche notre société. Nous comptons comme collaborateurs plus de 50 associations internationales militant pour des gens d'horizons divers.

Par le passé, nous avons eu le privilège et l'honneur de compter sur la collaboration de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, madame Christine St-Pierre (fondatrice de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée).

Cette année, nous invitons candidement madame Nathalie Roy (ministre de la Culture et des Communications du Québec et ministre responsable de la Langue française) et monsieur Pablo Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme) à joindre leurs voix et leurs forces pour nous aider à propager ce message de sensibilisation qui a une incidence sur notre société et, surtout, sur la jeunesse qui porte le flambeau d'espoir pour un avenir meilleur et plus équitable.

Définition de la discrimination de l'image en société

Les notions culturelles véhiculées par les médias sur les normes de l'image ne permettent pas d'établir les différences naturelles entre les gens. En plus de nuire à l'acceptation, ces notions ont une incidence considérable sur l'image et sur la façon dont les gens sont perçus au sein de la société.

Mission de l'Association

Notre mission est d'éduquer la population et d'aider à éradiquer les injustices sociales créées par la discrimination de l'image en société. Les stéréotypes, les préjugés et les injustices sociales sont causés par l'incidence des médias sur la culture. L'Association internationale contre la discrimination de l'image a pour objectif de lutter pour une société plus sensible à la discrimination et à la façon dont l'image des gens est projetée et perçue par la population.

Site Web et réseaux sociaux :

À l'occasion de la campagne de sensibilisation de cette année, nous avons la chance de compter sur des commanditaires exceptionnels :

SOURCE Association Internationale Contre la discrimination de l'image

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :